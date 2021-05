Menteur adapté en France

Après avoir connu un succès fracassant au box-office québécois il y a deux ans, la comédie Menteur, d’Émile Gaudreault, sera adaptée en France par le réalisateur et comédien Olivier Baroux.

Le tournage de cette version française de Menteur a démarré aujourd'hui en France. Le rôle principal du film a été confié à l’humoriste et comédien Tarek Boudali, qu’on peut voir ces jours-ci au cinéma dans la comédie 30 jours max. Il sera entouré notamment par Artus, Pauline Clément, Karim Belkhadra, Claire Nadeau, Florence Müller et Louise Coldefy.

Le long métrage sera produit par la maison française Gaumont, le studio derrière plusieurs grands succès du cinéma français, comme Le Dîner de cons, Intouchables et Les Visiteurs.

Sorti en juillet 2019, Menteur a connu un immense succès au box-office québécois cet été-là, récoltant plus de 6 millions de dollars aux guichets. La popularité de la comédie d’Émile Gaudreault mettant en vedette Louis-José Houde et Antoine Bertrand a rapidement trouvé écho jusqu’en France. À peine quelques semaines après la sortie de Menteur au Québec, Émile Gaudreault et la productrice Denise Robert ont commencé à recevoir des appels de producteurs français intrigués par les résultats du film au box-office et par le contenu de sa bande-annonce.

« On a vraiment été courtisés, lance Émile Gaudreault en entrevue au Journal. Denise et moi avons reçu beaucoup d’appels de producteurs français intéressés à obtenir les droits d’adaptation. On a pris le temps de tous les écouter mais ce sont vraiment les gens de Gaumont qui nous en parlaient avec le plus de passion et qui semblaient avoir la meilleure compréhension de cette histoire. C’est la raison pour laquelle on est allés avec eux. »

Carte blanche

Émile Gaudreault, qui a déjà lui-même adapté sa comédie à succès De père en flic pour le marché français il y a quelques années, dit avoir donné carte blanche à Olivier Baroux pour sa version de Menteur.

« Je trouve ça important qu’Olivier Baroux puisse s’approprier cette histoire pour faire la meilleure adaptation possible, souligne Émile Gaudreault.

«Je suis ravi que ça soit lui qui a été choisi pour adapter Menteur. J’ai vu son film Les Tuche, qui a été un gros succès en France, et ça m’a rassuré parce que c’est vraiment bien fait et que le casting est excellent. Ça prend des gens qui ont l’instinct pour la comédie pour faire ce genre de film et Olivier a beaucoup d’expérience dans ce domaine. J’ai très hâte de voir son travail.»