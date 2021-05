NBC renonce à diffuser en 2022 les Golden Globes, critiqués pour son manque de diversité et de transparence

LOS ANGELES | La chaîne de télévision américaine NBC a annoncé lundi qu’elle ne diffuserait pas l’an prochain la cérémonie des Golden Globes après les vives critiques sur son manque de diversité et de transparence, adressées par l’industrie du divertissement à l’organisation qui attribue ces prestigieux prix.

L’Association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA en anglais), un groupe d’environ 90 journalistes qui constituent le jury des Golden Globes, a annoncé la semaine dernière qu’elle avait adopté une série de réformes pour améliorer sa représentativité et tenter d’apaiser la polémique. Mais NBC estime dans un communiqué qu’«un changement d’une telle ampleur demande du temps et du travail» et qu’elle ne diffusera donc pas «l’édition 2022 des Golden Globes», soulignant toutefois avoir «bon espoir de diffuser le spectacle en janvier 2023» si les organisateurs mettent en œuvre leur réforme.

Plus de détails suivront.