NFL: un contrat pour Tim Tebow avec les Jaguars?

Les Jaguars de Jacksonville auraient l’intention d’octroyer un contrat d’un an à l’ancien quart-arrière Tim Tebow, qui tentera d’effectuer un retour dans la NFL comme ailier rapproché.

• À lire aussi: Un yacht à 6 M$ pour Tom Brady

• À lire aussi: Un joueur de la NFL court le 100 m en un temps presque digne des Jeux olympiques

Selon ce qu’a avancé le réseau NFL Network lundi, l’entente serait annoncée dans la prochaine semaine.

L’athlète de 33 ans a évolué comme pivot sur une base quotidienne dans le circuit Goodell pendant trois saisons, soit en 2010 et 2011 avec les Broncos de Denver, ainsi qu’en 2012 avec les Jets de New York. Il a également participé aux camps d’entraînement des Patriots de la Nouvelle-Angleterre (2013) et des Eagles de Philadelphie (2015).

Tebow a connu ses meilleurs moments en 2011, permettant à la formation du Colorado de participer aux éliminatoires. En carrière, il a complété 47,9 % de ses passes pour 2422 verges et 17 touchés. Le natif des Philippines a aussi amassé 989 verges et 12 majeurs au sol.

Après sa tentative ratée avec les Eagles, Tebow a décidé de se tourner vers le baseball et a paraphé une entente avec les Mets de New York. Il a joué pour les clubs des ligues mineures de l’organisation jusqu’en 2020, puisqu’il a annoncé sa retraite du baseball en février.

Chez les Jaguars, Tebow renouerait avec l’entraîneur-chef Urban Meyer. Ce dernier et l’ancien quart se sont côtoyés pendant quatre saisons chez les Gators de l’Université de la Floride. Ils ont d’ailleurs remporté un championnat national ensemble en 2008.