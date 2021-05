Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 10 mai:

«Avant le crépuscule»

Mêlant horreur et suspense, ce long métrage s’intéresse à deux jeunes Anglaises visitant la France à vélo. Les deux amies se séparent pour voir du pays comme elles le souhaitent, mais l’une disparaît. Son amie va tenter de savoir ce qui s’est produit, mais ce ne sera pas chose facile.

Lundi, 18 h 24, StudioCanal.

«Bonaparte, la campagne d’Égypte»

Début de la minisérie historique consacrée à Napoléon Bonaparte qui, au lieu d’envahir l’Angleterre comme certains l’auraient souhaité, a jeté son dévolu sur l’Égypte. Nous sommes en 1978 et 400 navires, remplis de gens, sont prêts pour une grande expédition. Première de deux parties.

Lundi, 19 h, TV5.

«Vaillancourt: regarde si c’est beau»

Grâce à ce documentaire, on apprend à mieux connaître Armand Vaillancourt, acclamé sculpteur et peintre québécois. Avec lui, on retourne dans son enfance, on revisite sa fascination pour la nature et on s’attarde à différents enjeux de société. Rencontre avec un homme qui a aidé à modeler notre province.

Lundi, 20 h, ARTV.

«Artis, les coulisses»

Anouk Meunier nous entraîne à l’arrière-scène de la grande fête de la télévision d’ici. Elle revient sur la soirée Artis, dévoilant des moments inédits du gala et de la préparation qui s’est opérée. Elle rencontre les lauréats et recueille leurs réactions en plus d’anecdotes entourant la cérémonie.

Lundi, 20 h, TVA.

«Le voyage de cent pas»

Portée par Helen Mirren, cette comédie dramatique et sentimentale se déroule dans le sud de la France. Elle oppose une famille indienne qui ouvre les portes d’un restaurant aux parfums et aux arômes de sa culture à une femme froide possédant les clés du prestigieux restaurant d’en face.

Lundi, 20 h, Zeste.

«Big Fish: la légende du gros poisson»

Incursion en plein univers fantastique de Tim Burton. Pour William Bloom, il est important de connaître véritablement son père, atteint d’un cancer. Or, c’est loin d’être simple, car le paternel a une imagination sans bornes. Ewan McGregor, Albert Finney et Billy Crudup sont les vedettes de cette histoire.

Lundi, 21 h, Télé-Québec.

«M. Mercedes»

La série à suspense basée sur les écrits de Stephen King se poursuit avec le lancement de la troisième saison. Brendan Gleeson renoue avec son personnage de Bill Hodges. Cette fois, il est confronté au meurtre du renommé écrivain John Rothstein. Des carnets volés pourraient bien être à l’origine du crime.

Lundi, 22 h, addikTV.