Russell Westbrook surpasse officiellement Oscar Robertson

Le meneur de jeu des Wizards de Washington Russell Westbrook s’est installé seul en tête du classement dans l’histoire de la NBA pour le plus grand nombre de triple-double réalisés par un seul joueur en carrière.

L’athlète de 32 ans a réussi l’exploit pour la 182e fois depuis ses débuts dans le circuit Silver, devançant ainsi Oscar Robertson. Contre les Hawks, lundi à Atlanta, Westbrook a amassé 28 points, 13 rebonds et 21 passes décisives. Les Wizards se sont toutefois inclinés par la marque de 125 à 124.

Trae Young a gâché la soirée de Westbrook en marquant 36 points pour l’équipe locale. Il a été aidé par John Collins et Bogdan Bogdanovic, qui ont respectivement ajouté 28 et 25 points. Clint Capela a aussi amassé un double-double de 10 points et 22 rebonds dans la victoire.