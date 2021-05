Trophée Norris: Victor Hedman a de la compagnie

Si bien des observateurs semblaient donner le trophée Norris à Victor Hedman, il y a quelques semaines à peine, la situation est maintenant totalement différente.

Le défenseur du Lightning de Tampa Bay a de la compagnie au plus fort de la course pour l'obtention de l'honneur remis au meilleur défenseur.

Selon Mise-o-jeu, Hedman et Adam Fox sont les deux plus sérieux prétendants au titre avec une cote identique de 2,75. L'arrière des Rangers de New York brille cette saison avec une récolte de 47 points et une fiche de +19 en 55 matchs. À titre comparatif, Hedman a obtenu 45 points en 54 rencontres et son différentiel est de +5.

Cale Makar, de l’Avalanche du Colorado, et Kristopher Letang, des Penguins de Pittsburgh, suivent, eux qui sont également à égalité à 3,75.

Shea Theodore, des Golden Knights de Vegas, complète le top 5 avec une cote de 10,00.