Un projet de 19 millions $ pour transformer une église en un lieu culturel

L’église Sainte-Brigide-de-Kildare, dans le quartier Centre-Sud à Montréal, aura une nouvelle vocation. Le bâtiment à valeur patrimoniale accueillera Le Cube, soit le Centre international de recherche et de création en théâtre pour l'enfance et la jeunesse.

Le gouvernement du Québec financera le projet avec une enveloppe totalisant 19 millions $. Les travaux d'aménagement devraient débuter en 2022 pour se terminer l’année suivante.

«C’est, pour nous, une façon de redonner des joyaux patrimoniaux aux Québécois, et ce qui nous fait plaisir dans ce cas-ci, c’est d’y voir un projet destiné aux artistes et aux jeunes», a déclaré Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, en conférence de presse lundi.

Une centaine d’artistes pourront bénéficier chaque année des espaces aménagés, parmi lesquelles se retrouveront trois studios dédiés à la recherche et à la création. Le Cube est une initiative des organismes Le Carrousel et du Théâtre Le Clou.

«Tout ça va permettre aux artistes d’aller plus loin dans leur démarche. On veut leur permettre de perdre du temps. Pour créer une œuvre, ça en prend; on ne peut pas juste faire ça de 9 h à 5 h», a illustré Marie-Ève Huot, directrice artistique et codirectrice générale par intérim du Carrousel.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est également réjouie du projet, saluant la persévérance des deux organismes qui travaillent sur le projet depuis une quinzaine d’années. Elle estime que le projet permettra d’animer le quartier et d’améliorer la qualité de vie de ceux qui y vivent.

«En général, quand il y a un clocher, il y a de la vie. Ça fourmille d’activités, mais il manquait un lieu pour les réunir et renforcer le lien de solidarité qui existe», a déclaré Mme Plante.

