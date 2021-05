À propos des anti-masques

La pandémie, comme toutes crises, est un révélateur. Elle fait apparaître les choses plus de façon claire et laisse aussi entrevoir le vrai visage de chacun. C’est une grande opportunité pour mieux se comprendre. Un peu comme dans un psychodrame, pendant une période donnée autour d’un enjeu précis, on assiste à toutes sortes de manifestations humaines individuelles et collectives dont on doit tirer des leçons.

Le phénomène le plus remarquable est sans contredit cette organisation sociale qui s’est effectuée où maintenant le monde se retrouve divisé en deux groupes qui s’affrontent soit les pro-masques et les anti-masques. Il est vrai que la crise attise aussi les conflits et qu’on devient forcément plus méfiants, mais ici il y a plus que ça.

Ceux qui ne veulent pas respecter les règles

Si on analyse bien le discours et surtout le comportement des anti-masques, ça ne semble pas vraiment être des paranos de la théorie du complot comme on le dit, peut-être au début, mais c’est plus un prétexte maintenant. Ça semble en fait des gens qui ne veulent tout simplement pas respecter les règles, mais qui veulent plutôt faire leurs propres règles selon leurs intérêts personnels avec des arguments totalement irrationnels.

C’est un comportement qui semble davantage s’apparenter à ce qu’on appelle des traits de personnalité limite ou borderline et plus précisément de type passif agressif. Ceux qui en souffrent présentent une attitude passive surtout pour refuser d’assumer leurs responsabilités et projettent toujours le blâme sur les autres quand en fait ce sont eux les fautifs.

Adepte de fausses nouvelles et de réseaux sociaux, il est très difficile de négocier avec eux et il est souvent impossible de les raisonner. Ils veulent toujours avoir raison, prennent beaucoup de place et font aussi un usage abusif de l’humour. Ce n’est pas une recherche objective de la vérité, mais tout simplement une lutte de pouvoir pour le contrôle.

Une menace pour la santé publique

Ça représente une véritable menace à la sécurité et à la santé publique en temps de crise comme en temps normal. C’est un courant en hausse, bien présent au Québec et ailleurs dans le monde, comme les antigouvernementaux qui contestent et revendiquent abusivement à longueur d’année et qui effritent peu à peu notre société ainsi que notre culture démocratique. Il ne faut surtout pas céder d’un pouce devant eux et il faut bien maintenir le cadre avec rigueur et fermeté.

Il faut aussi bien expliquer pourquoi les consignes sont nécessaires et le répéter au besoin. Il faut confronter les délinquants aux conséquences négatives de leur non-respect des consignes, la maladie et la mort ou encore simplement des contraventions, mais la police ne joue tout simplement pas son rôle à ce niveau.

Les conséquences positives du respect des consignes doivent aussi être soulignées. Le but c’est d’arriver à établir une véritable alliance et de travailler ensemble dans la bonne et même direction.

C’est certes une situation délicate. Il faut apprendre à identifier et reconnaître ce type de comportement et bien se protéger de la menace qu’il peut représenter. Mais il faut aussi garder notre sympathie envers ceux qui en souffrent et leur apporter l’aide nécessaire. Il suffit de la présence de deux ou trois représentants de ce type pour faire dérailler toute une saine organisation assez facilement. Et ça devient même un grave problème social de santé mentale comme on peut le constater.

La crise nous pousse à changer et à nous améliorer. Entre autres, c’est un exercice pour augmenter notre niveau de cohésion sociale et de discipline de groupe. Il faut apprendre à mieux vivre ensemble et à respecter les règles en société. Dans notre culture individualiste et éprise de liberté, ce n’est pas toujours évident. Il faut respecter et appliquer les consignes sanitaires rigoureusement. Ce n’est pas un si grand sacrifice à demander à la population. Sinon les prochaines restrictions risquent d’être encore plus sévères.

Photo MARTIN ALARIE

Marc Doucet, Psychologue

Montréal