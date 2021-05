Raptors: «C’est très décevant et un peu triste» - Nick Nurse

La déception était bien présente chez les Raptors de Toronto mardi, au lendemain de leur élimination de la course aux séries dans la NBA.

La veille, un gain des Pacers de l’Indiana a mathématiquement mis fin aux espoirs de l’unique formation canadienne du circuit Silver. Le club de la Ville Reine ratera donc les éliminatoires pour la première fois en huit saisons.

«D’être où nous sommes aujourd’hui, c’est très décevant et un peu triste», a dit avec émotion l’entraîneur-chef Nick Nurse, lors de la conférence de presse tenue avant une défaite de 115 à 95 des siens contre les Clippers de Los Angeles.

«Ce n’est pas facile de réussir une séquence de sept ans, a-t-il aussi dit. L’organisation et chacun d’entre nous se doivent d’être fiers de cela. C’est également décevant. Je ne sais pas. J’ai l’impression que nous avons joué au meilleur de nos capacités.»

Fidèle à ses habitudes, Nurse a tenté de transformer cette malheureuse situation en quelque chose de constructif.

«Espérons que le sentiment de déception que nous avons présentement restera pour un petit moment. Qu’il soit présent pendant nos entraînements d’été et que cela nous permette de revenir où nous étions à l’avenir», a exprimé celui qui a mené les Raptors à un premier championnat lors de la saison 2018-2019.

Place aux auditions

Avant le duel contre les Clippers, Nurse a affirmé qu’il utiliserait les derniers matchs de la présente campagne pour évaluer certains de ses joueurs en vue de la prochaine saison.

«Nous allons donner des minutes de jeu à quelques gars, car nous désirons en voir davantage sur eux», a indiqué le pilote.

Mardi soir, il a passé de la parole aux actes et le Québécois Chris Boucher en a profité. De retour au jeu, celui qui a grandi à Montréal-Nord a joué plus de 37 minutes. Il a été le joueur le plus productif des Raptors avec des récoltes de 16 points et sept rebonds.

Son compatriote Khem Birch a quant à lui amassé 13 points, quatre rebonds et trois passes décisives en 31 minutes de jeu.

Il reste maintenant trois rencontres à la campagne des Raptors, qui ne pourront pas terminer plus haut qu’au 11e échelon du classement dans l’Association de l’Est.