Josh Brook, le meilleur... attaquant?

La pandémie de COVID-19 a marqué l’humanité de bien des façons différentes, et le monde du hockey n’y a pas échappé. Chez le Canadien de Montréal, elle pourrait notamment être à l’origine d’un changement drastique dans la trajectoire de carrière de l’espoir Josh Brook.

• À lire aussi: Alex Belzile, un «exemple de persévérance»

Peu enclin à utiliser sept défenseurs à leur position naturelle, l’entraîneur-chef du Rocket de Montréal Joël Bouchard, qui a un peu les mains liées en raison des nombreuses blessures dans l’organisation, a demandé à Brook d’évoluer comme attaquant, vendredi.

Or, malgré une défaite de 4 à 3 aux mains des Senators de Belleville, l’expérience a été tellement concluante que Bouchard a décidé de persister, mardi, pour un affrontement face aux Marlies de Toronto. Le retour de Cale Fleury dans la formation y est également pour quelque chose.

«Il a été un de nos meilleurs attaquants lors du dernier match, a dit Bouchard en vidéoconférence, mardi, quelques heures avant le duel du jour. Je trouve que Brook nous apporte une belle dimension et il a été vraiment bon. Toutes les équipes [de la Ligue américaine] ont mis des défenseurs à l’avant cette année en raison de la COVID-19. La dynamique avec Cale qui revient à la défense... Je trouve ça un peu inutile de jouer à sept défenseurs.»

«Honnêtement, [Brook] aime ça et il a été très bon. Ce n’est pas qu’il est un mauvais défenseur, mais c’est lui qui est le plus propice à nous aider à gagner. Il est incroyable, il a une excellente attitude et il a été très bon.»

Prudence

Plusieurs joueurs ont changé de position pour gravir les échelons dans la LNH. Au cours des dernières décennies chez le Canadien, Andrei Markov, Mathieu Dandenault et Nicolas Deslauriers l’ont fait.

Mais pour l’instant, il serait malgré tout prématuré de voir un changement permanent pour Brook. Bouchard a même indiqué qu’il pourrait replacer l’athlète en défensive d’ici la fin de la saison.

«Je ne pense pas qu’il faut aller là aujourd’hui, a-t-il dit à propos d’un possible poste régulier à l’attaque pour Brook. Mais le point, c’est que tous ses atouts comme défenseur sont des atouts d’attaquants: il a la rapidité, il a la vision, il est quand même dynamique. Mais je ne veux pas extrapoler ou aller trop loin.»

Brook a été un choix de deuxième tour du Canadien, la 56e sélection au total, lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2017. Principalement sélectionné pour son talent offensif, il a totalisé deux buts et 15 points en 29 parties à sa deuxième saison professionnelle, cette année.