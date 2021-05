La COVID-19 aide à lutter contre la grippe

Le port du masque, le lavage des mains et les autres mesures de protection contre la COVID-19 ont permis aux Québécois et aux citoyens du monde entier d’éviter la saison de la grippe l’an dernier.

Selon une étude menée entre autres par deux chercheurs de l’Université Concordia, il existe un lien clair entre les précautions prises dans la plupart des pays et la propagation annuelle de la grippe au sein de la population.

Ceux-ci ont étudié les données de 2020 sur la grippe au Canada, aux États-Unis, en Australie et au Brésil. Avec les mesures de santé et de sécurité, les chercheurs ont remarqué une «chute abrupte des cas de grippe dans l’hémisphère nord», a noté mardi dans un communiqué l’auteure principale de l’article et boursière postdoctorale à Concordia, Jovana Stojanovic.

«Par la suite, nous avons également constaté que pendant qu’augmentaient et diminuaient les cas de COVID-19 selon différentes tendances, la grippe, elle, restait essentiellement absente de l’hémisphère nord comme de l’hémisphère sud. Cela en dit long sur le haut degré de contagiosité de la COVID-19, comparativement à la grippe», a-t-elle ajouté.

L’un des objectifs de l’étude était d’ailleurs de montrer que le coronavirus ne se comparait en rien à une simple grippe.

Les données sur la grippe de l’Organisation mondiale de la santé montrent effectivement qu’au moment où des recommandations comme le port du masque, le lavage des mains ou la distanciation physique ont été adoptées, les cas de grippe ont chuté drastiquement, tandis que ceux de COVID-19 ont poursuivi leur montée.

En Amérique du Nord, la saison forte de la grippe a lieu d’octobre à mai, chaque année. Grâce aux mesures, cette période a pris fin un mois plus tôt au Canada et presque deux mois plus tôt aux États-Unis.

