Les Foreurs balaient l’Océanic et accèdent aux demi-finales

RIMOUSKI | La logique a été respectée et les Foreurs de Val-d’Or ont éliminé l’Océanic de Rimouski grâce à un gain sans équivoque de 8-2 lors du 3e match de la série quarts de finale de la LHJMQ disputé ce mardi après-midi au Centre Videotron de Québec.

« Les Foreurs ont toute une équipe de hockey. Ils ont la vitesse, le physique et la mobilité. Nous avons fait de très bonnes choses avec une jeune équipe. J’ai beaucoup plus de fierté que d’amertume aujourd’hui. Nous sommes tristes de voir partir des gars comme Ouellet, D’Amours et Creed Jones, des vétérans qui ont joué un rôle très important au sein de notre organisation », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

« Le hockey a toujours fait partie de ma vie. C’est dur de tourner la page », a mentionné le capitaine de l’Océanic, Nathan Ouellet. Même son de cloche du côté du défenseur de 20 ans Anthony D’Amours. « Nous avons vécu de belles émotions en éliminant Shawinigan. Nous aurions pu mieux faire aujourd’hui ».

L’Océanic avait pourtant ouvert la marque

Pour la première fois de la série, l’Océanic a ouvert la marque sur une belle pièce de jeu du vétéran Adam Raska qui a causé un revirement à l’entrée du territoire de l’Océanic pour s’amener seul devant le gardien Jonathan Lemieux qu’il a battu en tombant. Un but inscrit en infériorité numérique. La réplique n’a pas tardé. Le défenseur Jordan Spence a profité d’une belle passe de Xavier Bernard pour s’avancer dans l’enclave et battre Creed Jones du tir du cercle des mises en jeu. Bernard a remis ça quelques instants plus tard avec une longue remise qui a permis à Nathan Légaré de s’échapper et de battre Jones entre les jambières. Les Foreurs ont continué de bourdonner en territoire adverse et Spence a profité de la circulation devant le filet de Jones pour inscrire son 2e but de la période.

Quatre buts en 4 m 23

Les Foreurs ont ajouté quatre buts en quatre minutes et 23 secondes en première moitié de deuxième période pour mettre le match hors de portée à 7-1. Le 6e but a chassé le gardien Creed Jones de la rencontre. Il n’a pas grand-chose à se reprocher, même s’il a accordé six buts sur 23 tirs. Justin Ducharme sur une belle passe de Jérémy Michel à deux contre un, Justin Robidas, Samuel Poulin et Nathan Légaré ont marqué à tour de rôle.

En milieu de troisième, Poulin a profité d’une belle remise de Jakob Pelletier pour porter la marque à 8-1. Dans une cause perdue, Alex Drover y est allé d’une superbe pièce de jeu individuelle pour marquer le 2e but de l’Océanic. Il a servi toute une feinte au vétéran défenseur Gabriel Villeneuve.