Les Jarrets Noirs et la piqûre

Les Beaucerons portent le sobriquet de Jarrets Noirs à cause de la nature marécageuse de la Beauce du 18e siècle.

Plus qu’un surnom, il désigne une série de valeurs qui unit les humbles habitants d’une région impraticable transformée en grenier agricole du Québec : Travail. Entraide. Respect.

Toutefois, il semblerait que nous ayons intériorisé l’entêtement et l’indocilité de la nature rebelle que nous côtoyons de génération en génération. En fait, après l’invasion américaine de Benedict Arnold en 1775, des mercenaires prussiens et allemands ont été engagés par la Couronne britannique pour garder un œil sur nous, pour garder un œil sur ces Gaulois d’Amérique.

Réputation ternie

Toutefois, lors de la présente crise qui nous affecte tous, la réputation de notre patrie est ternie. Depuis maintenant quelques semaines, notre fier patelin figure au palmarès peu glorieux des régions récalcitrantes possédant le plus grand nombre de cas de COVID actifs.

Nous sommes le siège d’un mouvement protestataire incohérent qui renforce le stéréotype que nous ne sommes qu’un peuple inculte et bègue. Un politicien tourné en clown au maquillage violent et caricatural collectionnant les contraventions, qui ne doit surtout pas être nommé, semble maintenant être l’ambassadeur d’un mouvement inculte et bègue qui fait table rase des valeurs d’entraide et de respect qui caractérisent ma région.

À mes chers Beaucerons qui sont vaccinés ou qui comptent l’être lorsque possible, je vous dis de ne pas « lâcher la patate. »

Aux autres, je vous appelle à voir la campagne de vaccination comme la tradition qu’est le ramassage printanier de roches dans les champs.

Une responsabilité

Voyez-la comme une responsabilité envers votre prochain qui labourera la terre, envers votre ancêtre, ou encore comme l’action de semer des graines qui prendront la forme de party de sucre ou d’épluchettes de blé d’Inde.

Au pire, voyez-la comme une tâche à accomplir pour le bien commun, mais, surtout, ne repoussez pas cette piqûre bénigne alors que nos ancêtres n’ont pas boudé les corvées devant la menace des piqûres féroces des mouches « barrées. »

Aux autres Québécois, je vous confirme que la majorité silencieuse beauceronne en a « son voyage » des covidiots et des complotistes et que nous soutenons de tout cœur la campagne gouvernementale.

Thomas Turmel, Fier Beauceron depuis sept générations et étudiant à l’université Laval