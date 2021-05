Les spectacles d’Yvon en ligne

Yvon Deschamps effectue un virage numérique, a appris Le Journal. Avec l’aide de ComediHa !, le célèbre humoriste retraité de 85 ans vient de rendre accessible plusieurs de ses spectacles, ce qui assurera la pérennité de son œuvre.

À compter d’aujourd’hui, une dizaine de spectacles intégraux d’Yvon Deschamps sont désormais disponibles, de façon payante, sur la plateforme de ComediHa!. Des extraits des célèbres monologues de l’humoriste sont aussi présents gratuitement sur sa nouvelle chaîne YouTube.

« J’ai une chaîne YouTube, te rends-tu compte de ça ? a lancé Yvon Deschamps dans une entrevue sur Zoom avec Le Journal. N’importe qui, n’importe quand, qui pense à moi, il peut aller directement là-dessus et me regarder. Quand j’étais petit gars, on n’avait même pas le téléphone. C’est tout un changement ! »

C’est ComediHa ! qui a approché Yvon Deschamps pour cette nouvelle collaboration numérique. La compagnie collabore déjà depuis l’an dernier avec l’humoriste sur un autre projet d’envergure.

« On travaille présentement sur un show assez extraordinaire sur l’œuvre d’Yvon, dit le président et fondateur de ComediHa !, Sylvain Parent-Bédard. C’est en travaillant sur ce projet qu’on a fait un partenariat sur la gestion de son catalogue. Ça va permettre à toutes les générations de découvrir ou redécouvrir une partie de son œuvre. »

Photo d'archives

« Un privilège »

Yvon Deschamps l’admet candidement. Il n’avait jamais pensé rendre disponibles sur le web ses monologues, ni sur ComediHa.tv ni sur YouTube. « Je ne savais même pas que ça existait, une chaîne YouTube ! lance-t-il. On m’a dit que ce serait plus facile pour les gens de retrouver mes monologues. »

Pour Sylvain Parent-Bédard, cette association avec le « parrain de l’humour » est un privilège. « C’est un rêve de collaborer avec Yvon de cette façon-là. Quand j’ai créé ComediHa !, il y a 25 ans, Yvon était très associé à Juste pour rire. Si on m’avait dit un jour que ComediHa ! pourrait gérer le catalogue d’Yvon, je ne l’aurais pas cru. »

Après avoir récemment acheté les droits d’exploitation de la franchise des Boys, ComediHa ! ne souhaite pas s’arrêter là.

« On a des visées sur d’autres marques importantes au Québec et aussi des collaborations avec des artistes de renom », conclut Parent-Bédard.

► Plusieurs spectacles intégraux d’Yvon Deschamps sont disponibles sur la plateforme ComediHa.tv. Les spectacles peuvent être regardés via un abonnement mensuel ou loués à la pièce. Des extraits des monologues d’Yvon sont aussi disponibles sur sa chaîne YouTube officielle.

Dix représentations offertes en version intégrale