Lightning: trois joueurs noirs sur un même trio

Le Lightning de Tampa Bay a lancé un message fort, lundi soir, en plaçant trois joueurs noirs sur un même trio, dont deux Québécois, pour entamer le match contre les Panthers de la Floride dans une partie disputée au BB&T Center.

Mathieu Joseph et Daniel Walcott étaient ainsi accompagnés par Gemel Smith pour amorcer la rencontre.

«C’est un pas dans la bonne direction, a noté Joseph, cité sur le site web du Lightning. Mon objectif et celui des joueurs de couleur dans cette ligue est de montrer notre sport aux familles et autres personnes de couleur. C’est absolument magnifique d’être l’un de ces gars qui y étaient et le crédit revient au personnel d’entraîneurs d’avoir fait ça. C’est une belle reconnaissance, c’est certain.»

À propos de Walcott, le natif de l’Île-Perrot a vécu un moment particulièrement spécial, puisqu’il en était aussi à son premier match en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«L’entraîneur Jon Cooper a fait quelque chose de très spécial, a reconnu Walcott, un ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand. J’ai eu beaucoup de hauts et de bas en grandissant. J’ai quitté le hockey pendant un certain temps pour jouer au football, puis je suis revenu. De sauter sur la glace pour mon premier match dans la LNH, ça donne un bon sentiment.»

Une belle évolution

Le Lightning a peut-être perdu ce match par le pointage de 4 à 0, mais il a certainement signé une victoire pour la communauté noire.

Dans l’uniforme des Panthers, le Québécois Anthony Duclair, qui est également un joueur noir, a lui aussi apprécié le moment et le geste posé par le Lightning.

«Dans le vestiaire, j’ai vu les formations partantes. C’est magnifique de voir ça, je suis tellement fier. C’est bien de voir la manière dont les choses avancent dans la LNH», a-t-il commenté.