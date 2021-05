L'Ontario suspend le recours au vaccin AstraZeneca

L'Ontario a annoncé, mardi, qu'il suspend le recours au vaccin AstraZeneca, lié à des cas de thrombose, parfois mortels.

«À compter d’aujourd’hui, l’Ontario interrompra pour le moment la distribution et l’administration des premières doses du vaccin d’AstraZeneca», a annoncé le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr David Williams, en conférence de presse.

Par communiqué, le Dr Williams a expliqué qu'un taux de 0,9 cas de thrombose par 100 000 doses administrées a été observé en Ontario à ce jour en lien avec le vaccin d'AstraZeneca, u taux qui monte à 1 pour 100 000 pour celui de Covishield, la copie indienne de l'AstraZeneca.

«Cependant, au cours des derniers jours, il y a eu une augmentation des signalements de TTIV, avec un taux de 1,7 par 100 000 doses administrées», a toutefois déploré le médecin.

Un peu plus de 650 000 doses d'AstraZenaca et un peu plus de 200 000 doses de Covishield ont été administrées à ce jour en Ontario.