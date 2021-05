Kotkaniemi garde confiance, Petry a besoin de repos

Le jeune attaquant du Canadien de Montréal Jesperi Kotkaniemi préfère penser au sort de son équipe ces jours-ci.

«On a assuré notre présence en séries éliminatoires, je suis excité», a-t-il mentionné, mardi, lors d’une vidéoconference suivant l’entraînement du Tricolore.

Pourtant, tout ne va pas très bien pour Kotkaniemi, qui a été limité à seulement neuf minutes et 13 secondes sur la patinoire, lundi, dans la défaite de 4 à 3 en prolongation du Canadien face aux Oilers d’Edmonton.

«On travaille à chaque jour ensemble et je suis sûr qu’on va bientôt trouver une solution», a ajouté le Finlandais de 20 ans, à propos de sa relation avec l’entraîneur-chef Dominique Ducharme.

Affirmant que son niveau de confiance demeure «très bon», Kotkaniemi croit notamment qu’il pourrait bien faire lors des séries, lui qui avait excellé durant les éliminatoires, l’an dernier, avec quatre buts en 10 matchs.

«Quand un joueur traverse une mauvaise séquence, il tient parfois son bâton trop serré et il peut se mettre à trop penser, a noté le vétéran défenseur Jeff Petry. [Jesperi] a les habiletés pour s’en sortir et comme nous tous, après le prochain match, nous aurons quelques jours pour respirer un peu et se reposer. Nous travaillerons ensuite sur ce qu’on doit améliorer et nous serons prêts pour les éliminatoires.»

Le Canadien bouclera sa saison, mercredi à Montréal, contre les Oilers. D’ici là, les Jets de Winnipeg ont rendez-vous avec les Canucks de Vancouver, mardi soir, et tenteront alors de s’assurer de la troisième place dans la section Nord. Advenant une victoire des Jets, le CH se mesurera aux Maple Leafs de Toronto au premier tour des séries.

Price à l’entraînement

Au lendemain de la qualification, certains joueurs du Canadien ont par ailleurs raté l’entraînement pour recevoir des traitements. Ce fut le cas pour le gardien Jake Allen, mais aussi pour les attaquants Josh Anderson et Eric Staal.

Dans le département des bonnes nouvelles, Carey Price s’est entraîné avec ses coéquipiers, lui qui est remis d’une commotion cérébrale. L’attaquant Brendan Gallagher était aussi sur place, mais il portait un chandail signifiant qu’il ne pouvait s’entraîner avec contact.