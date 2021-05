Penguins: «Je pensais qu'ils étaient complètement fous» - Kristopher Letang

Même si certains experts prédisaient une saison de misère aux Penguins de Pittsburgh, Kristopher Letang n'a jamais douté de ce que son équipe pouvait accomplir.

C'est ce que le Québécois a déclaré lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«Honnêtement, je ne suis pas surpris. Avec tout le talent que nous avons, je savais qu'on allait être des séries éliminatoires. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'on n'allait pas faire les séries. Je pensais qu'ils étaient complètement fous. Tant et aussi longtemps qu'on a un joueur comme Sidney Crosby qui est au sommet de son art, il n'y a aucun doute qu'on aura une bonne équipe.»

Les Penguins croiseront le fer avec les Islanders de New York lors de la première ronde et Letang s'attend à tout un défi.

«C'est une équipe très difficile à jouer contre. Ils ont beaucoup de talent et ils ne dérogent jamais de leur système. Tu fais souvent face à des matchs d'un but de différence contre eux. Ils ont un bon entraîneur et un bon gardien. Il ne faudra pas perdre notre patience et garder notre focus parce qu'ils sont très structurés.»

Sur le plan personnel, l'ancien des Foreurs de Val-d'Or a brillé avec 45 points et une fiche de +19 en 55 matchs. Même s'il trouve ça flatteur d'être considéré parmi les plus sérieux prétendants au trophée Norris, le Québécois avoue qu'il vise un autre trophée.

«C'est bien d'entendre son nom dans des choses comme ça, mais le plus grand trophée à gagner reste la coupe Stanley. Je n'échangerais jamais une coupe Stanley contre un trophée Norris. Mais c'est toujours apprécié quand tu te fais lancer des fleurs par des gens du monde du hockey.»