Séries de la LNH: pour la première fois depuis 1979, le Canadien affrontera les Maple Leafs

En vertu d’un gain de 5 à 0 obtenu par les Jets sur les Canucks de Vancouver mardi soir à Winnipeg, le Canadien de Montréal est maintenant assuré de terminer sa saison au quatrième échelon de la section Nord.

• À lire aussi: Kirk Muller croit au potentiel de Suzuki et Kotkaniemi

• À lire aussi: Jesperi Kotkaniemi garde confiance, Dominique Ducharme fera jouer les meilleurs

• À lire aussi: Aucun Québécois en uniforme chez le Canadien : une première en 112 ans

Le CH affrontera donc les Maple Leafs de Toronto en première ronde des séries. Dans leur longue histoire, les deux formations canadiennes se sont mesuré l’une à l’autre à 15 reprises en éliminatoires. Le club de la Belle Province a obtenu l’avantage à huit reprises.

Du côté des Jets, l’équipe manitobaine s’est assurée de conclure la campagne au troisième rang de la division rassemblant les formations de l’unifolié. Winnipeg a donc rendez-vous avec les Oilers d’Edmonton au premier tour des séries.

Dans l’affrontement contre les Canucks, l’attaquant Blake Wheeler a sonné la charge avec une impressionnante récolte de deux buts et deux mentions d’aide. C’était la première fois que le capitaine des Jets amassait quatre points dans un match cette saison et de la 10e fois qu’il réussissait l’exploit en carrière.

Kyle Connor n’a pas été en reste, lui qui a inscrit un but et fourni deux mentions d’aide. Mark Scheifele et Mason Appleton ont été les auteurs des deux autres buts des Jets.

Devant le filet des vainqueurs, Connor Hellebuyck a réalisé 24 arrêts pour signer son quatrième blanchissage en 2020-2021.

Avantage Capitals sur les Bruins avant leur série

Photo AFP

Dans un aperçu de leur série de premier tour à venir, les Bruins de Boston et les Capitals de Washington se sont livré une lutte serrée, mardi à Washington, les favoris locaux ayant finalement le dessus 2 à 1 en vertu d’un but lors des dernières secondes de la rencontre.

Michael Raffl a joué les héros en marquant à partir du coin de la patinoire. Il a dirigé la rondelle sur le casque du gardien Jeremy Swayman, celle-ci déviant dans le filet avec trois secondes à écouler à la rencontre. La recrue a malgré tout repoussé 30 rondelles, étant également déjoué par Carl Hagelin.

Curtis Lazar avait ouvert la marque à mi-chemin en deuxième période. Il s’agissait de son septième filet de la campagne. Il a été le seul joueur à tromper la vigilance de Vitek Vanecek, qui a été mis à l’épreuve à 25 reprises.

Tom Wilson a par ailleurs écopé d’une pénalité d’inconduite dans cette rencontre après une échauffourée avec Trent Frederic. Aucun coup de poing n’a été lancé lors de cette séquence.

Plus de détails à venir...