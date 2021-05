Un dentiste partage des théories complotistes à ses patients

«Amplification médiatique», «plandémie» et «5G» : voici quelques exemples de propos complotistes que l’on entend largement depuis un peu plus d’un an sur le web.

Certains citoyens ont toutefois eu la surprise d’être exposés à ces théories dans des lettres écrites par leur dentiste.

En effet, le TVA Nouvelles a appris que Carl Benoit, dont le cabinet est situé sur la rue Sherbrooke Ouest, dans le quartier Westmount, à Montréal, a fait parvenir au moins deux lettres à ses patients dans lesquelles il s’exprime sur la pandémie en écorchant les médias.

Jugeant qu’il y a un contrôle de l’information, il estime que le public à de la difficulté à faire un choix libre et éclairé. Bref, pour lui, il y a une forme d’hypnose collective

«J’espère que ce temps d’arrêt et de réflexion nous permettra avec le recul de distinguer le vrai du faux et toute cette amplification médiatique accompagnée du confinement qui contribue, par son impact psychologique et financier, au stress et à l’incertitude», peut-on notamment y lire.

Carl Benoit mentionne également à ses patients que la COVID-19 ne serait ni plus ni moins qu’un complot de l’OMS.

«Plusieurs informations et hypothèses ont retenu mon attention dans ma quête d’explications par rapport à cette pandémie qui m’apparaît de plus en plus comme une plandémie c’est-à-dire comme une pandémie planifiée par l’Organisation mondiale de la Santé(...)», écrit-il.

Le dentiste ajoute : «Comme nous sommes de plus en plus baignés dans cette soupe électromagnétique en particulier avec l’explosion du 5G dans notre environnement, nous devons demeurer informés et vigilants plus que jamais. Soyez prudent si vous demeurez confinés et exposés aux rayonnements électromagnétiques en plus!»

Réaction de l'Ordre des dentistes

Ce n’est qu’aujourd’hui que ces lettres ont été portées à l’attention de TVA et à celle de l’Ordre des dentistes du Québec.

L’organisation s’est d’ailleurs dite préoccupée par la nature des opinions et conseils énoncés par l'un de leurs membres.

«Ceux-ci ne reposent sur aucune base scientifique», affirme l’Ordre des dentistes au sujet des propos de Carl Benoit.

Le président de l’Ordre, le Dr Guy Lafrance, met donc en garde le public face à ce genre de conseils qui pourraient avoir un impact sur leur santé et leur sécurité.

Suivant la façon de faire prévue au Code des professions, cette information a été portée à la connaissance du syndic de l’Ordre qui déterminera de la conduite à suivre dans les circonstances.

Quant au dentiste Carl Benoit, ce dernier a refusé les demandes répétées d’entrevue de TVA Nouvelles et n’a pas voulu réagir à ces allégations.