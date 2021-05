Un livre de photos personnelles pour Billie Eilish

La célèbre artiste pop a profité de la pandémie pour lancer aujourd’hui même un livre comprenant des centaines de photos personnelles, de sa plus tendre enfance à l’âge adulte.

Billie Eilish a visiblement voulu faire plaisir à ses fans en se dévoilant comme rarement dans ce livre de plus de 300 pages, dont la version française s’intitule Billie Eilish par Billie Eilish.

Courtoisie Editions Edito

« J’ai toujours eu une véritable passion pour les images, mentionne la chanteuse au début du bouquin. Enfant, je voulais être photographe plus tard. Pas parce que j’étais douée, juste parce que j’adorais les photos.»

« Je ne veux pas que ce livre soit ennuyeux, poursuit-elle, je souhaite qu’il soit comme l’album que vous pourriez avoir de vous. Je ne veux pas tout vous expliquer. J’ai envie de vous offrir un gros paquet de photos qui parlent d’elles-mêmes. »

Et Billie a tenu parole. En feuilletant le livre, on se surprend de voir à quel point la Californienne de 19 ans s’est livrée sans pudeur.

On la voit alors qu’elle n’est âgée que de quelques semaines, dans les bras de son grand frère Finneas. Puis, alors qu’elle découvre ses premiers instruments de musique, une guitare et un petit piano jouet.

On la suit plus loin à l’adolescence, dans ses nombreux accoutrements colorés. Plusieurs photos ne mettent pas du tout Billie à son avantage et la montrent plutôt complètement au naturel.

Bien sûr, une grande partie du livre porte sur sa carrière professionnelle des quatre ou cinq dernières années. On suit la chanteuse en tournée et sur les plateaux de tournage de ses vidéoclips.

Le livre se parcourt comme un véritable album photo familial et nul doute qu’il plaira grandement aux fans de la chanteuse.

