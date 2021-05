Un match qui pique les yeux

En sport, l’adage veut que « ce ne soit pas comment, mais bien combien » qui importe. Sans l’ombre d’un doute, cette idée s’applique à la partie entre les Whitecaps et le CF Montréal samedi. Parce que de la façon dont les deux clubs ont joué, aucun d’eux ne méritait d’être récompensé pour la manière.

Au cours de ces 90 minutes de jeu, les deux équipes ont empilé les erreurs techniques et les fautes d’exécutions. Ainsi se sont multipliés les tirs faibles, les imprécisions et les passes approximatives qui rataient leur destinataire d’une bonne marge. Je comprends que plusieurs supporteurs aient syntonisé le match pour encourager leur équipe, mais personne n’est resté pour la qualité du soccer qu’on y présentait.

Bref, si les Whitecaps ont réussi à accrocher trois points, c’est seulement parce qu’ils ont trouvé une combine pour marquer quelques buts. Ils peuvent s’estimer heureux que le soccer ne soit pas un sport jugé parce qu’il y aurait eu beaucoup de déduction de points pour la technique...

Revenir à la base

En tant qu’ancien défenseur professionnel, j’enrageais devant mon téléviseur samedi. En l’espace d’un match, toutes les règles élémentaires défensives ont été bafouées. Mauvaise utilisation du corps, fautes inutiles, prise de décisions déficientes, on pourrait se servir des images de cette rencontre contre Vancouver pour montrer aux jeunes arrières ce qu’il ne faut pas faire.

Kamal Miller a probablement fourni le meilleur exemple de ce que j’avance. En l’espace d’une minute, il est passé de héros à zéro. D’abord, au début de la deuxième mi-temps, il a été brillant. Dans sa surface, Miller est resté patient et ne s’est pas livré face au porteur du ballon. Ainsi, il a forcé celui-ci à changer sa trajectoire de course et à s’éloigner de la cage de Clément Diop. Littéralement une clinique sur la bonne manière de défendre.

Mais quelques secondes plus tard, Miller s’est complètement gouré et a offert un tir de pénalité aux Whitecaps. En oubliant les principes de base, il a maladroitement fait trébucher un adversaire qui ne se dirigeait même pas vers le filet montréalais. Une faute pour le moins évitable qui ultimement aura donné la victoire à l’adversaire.

Les standards du début

La saison 2021 n’est jeune que de quatre matchs, j’en conviens, mais il est à noter que les performances du CF Montréal sont sur la pente descendante. Rien pour paniquer, mais Wilfried Nancy devra voir à ce que ses joueurs reviennent aux standards qu’ils ont fixés au premier duel de la saison face au Toronto FC.

Après deux matchs sans marquer, il est temps d’en demander un peu plus à certain joueur. Prenez Bjorn Johnsen qui est arrivé dans l’entre-saison précédé d’une grosse réputation : jusqu’ici, il est très loin de convaincre les amateurs. Samedi, l’attaquant norvégien a raté une occasion en or devant le but de Maxime Crépeau.

Lassi Lappalainen en est un autre qui a rendu la vie facile au gardien des Whitecaps avec des tirs plus ou moins potables. Quand ta frappe est envoyée entre les hanches et les épaules d’un gardien, d’habitude, c’est très facile de l’arrêter. Les attaquants montréalais devraient se le rappeler cette semaine.

Deux rencontres vont s’enchaîner cette semaine pour le CF Montréal. Demain et samedi, ce sera l’occasion de remobiliser les troupes et de permettre à certains de se mettre en évidence. Wilfried Nancy n’aura d’autres choix que de faire tourner son effectif. Est-ce qu’un Ahmed Hamdi ou un Joaquin Torres pourrait insuffler un peu de talent à l’attaque montréalaise ? C’est sûrement ce que le pilote québécois espère.