Une réalité très dure à accepter pour les Canucks

Officiellement éliminés, les Canucks de Vancouver devront se résigner à vider leurs casiers au terme de leur saison et malgré la déception, ils entendent continuer à offrir un effort maximal avant les vacances.

Le point au classement obtenu par le Canadien de Montréal lundi a signifié le glas pour la formation britanno-colombienne qui a livré des performances plus convaincantes récemment. Elle a d’ailleurs vaincu les Jets de Winnipeg 3 à 1 le même soir, sauf que son sort est maintenant scellé. Avec 13 points de retard sur le Tricolore et six matchs à disputer, les Canucks joueront pour la forme et tenteront de finir sur une note positive la campagne 2020-2021 qui ne fut pas de tout repos.

Effectivement, ils ont connu un mauvais départ en vertu de six gains à leurs 17 premiers duels. La perte d’Elias Pettersson, absent depuis le 3 mars, a constitué un coup de massue, sans oublier l’éclosion de cas de COVID-19 qui a ravagé leurs rangs et qui a condensé fortement un calendrier l’étant d’emblée.

Cependant, les joueurs et les entraîneurs ne se cachent pas pour dire que cette non-qualification fait mal.

«Rater les séries n’est jamais plaisant. On joue pour y participer et c’est ce qu’on veut à chaque année, car tout peut arriver à partir de là. C’est vraiment décevant», a commenté le capitaine Bo Horvat selon des propos rapportés par le réseau Sportsnet.

«Nous savions que les probabilités d’exclusion étaient fortes dans les derniers matchs, a ajouté l’instructeur-chef Travis Green. Je pense que l’équipe était probablement préparée à cela d’un point de vue mental. Quand vous entamez une saison, vous voulez accéder aux séries. Une fois que cela [l’échec] devient officiel, ça fait toujours un peu mal.»

Continuer malgré tout

Le défi pour le groupe sera de trouver la motivation nécessaire avant de ranger ses effets personnels. Pour le gardien Thatcher Demko, qui a réalisé 39 arrêts lundi, ce ne sera pas un problème. Il faut agir avec professionnalisme.

«L’abandon, ce n’est pas pour moi. Je suis certain que beaucoup de gars pensent ainsi : nous voulons gagner, a-t-il déclaré. Peu importe les circonstances, il s’agit d’une question de fierté à l’égard de cette organisation, les coéquipiers, les entraîneurs et les membres du personnel. Vous jouez pour pas mal plus que les gens peuvent croire. Chaque fois que nous serons sur la glace, nous tenterons de gagner.»

«Il a raison, a appuyé Horvat au sujet de son gardien. Nous jouons pour la fierté, notre club, nos partisans, nonobstant le contexte. Nous nous présenterons en essayant de l’emporter à chaque soir. Il faut trouver des moyens de gagner des parties de hockey.»