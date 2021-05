Vaccination: Christian Dubé s’adresse aux jeunes

À quelques jours du début de la vaccination pour tous, le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’adresse aux jeunes dans une lettre publiée sur ses réseaux sociaux pour les convaincre de prendre rendez-vous.

«La dernière année a dû être très difficile pour vous, a-t-il admis d’entrée de jeu. Vous avez fait des sacrifices remarquables pour protéger les personnes plus vulnérables de la société, et le système hospitalier qui les soigne. Ça a été un coup extrêmement dur pour la santé mentale.»

La semaine des jeunes démarre excessivement bien alors que 50% des 30-34 ans de partout au Qc ont déjà pris leur rdv pour aller se faire vacciner.



C’est à eux que je m’adresse ce matin dans cette lettre...https://t.co/906lKmVlR7 — Christian Dubé (@cdube_sante) May 11, 2021

Avec les fermetures des écoles et les nombreuses pertes d’emplois dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et de la culture, Christian Dubé dit comprendre l’impression de certains jeunes «de ne pas être prioritaires».

«Mais, moi-même, comme père de deux jeunes adultes, je ne vous ai jamais oublié», a-t-il toutefois affirmé.

«On approche de la ligne d’arrivée et vous avez maintenant un rôle crucial à jouer. On a besoin que vous nous surpreniez, que vous alliez vous faire vacciner en grand nombre», a ajouté le ministre.

Depuis dimanche, les personnes de 30 ans et plus au Québec peuvent prendre rendez-vous sur le site internet Clic Santé, et ce, dans toutes les régions du Québec.

Les prochaines tranches d'âge, les 25 ans et plus et les 18 ans et plus, devraient respectivement pouvoir commencer à prendre leur rendez-vous mercredi et vendredi.

Comme annoncé par Christian Dubé, il y a quelque temps, tous les Québécois qui le désirent pourront commencer à être vaccinés à compter du vendredi 14 mai.

L’objectif du gouvernement est d’avoir donné une première dose de vaccin à au moins 75 % de la population d’ici le 24 juin prochain.