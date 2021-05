Air Canada bonifie son offre vers Hawaii

La compagnie aérienne Air Canada a annoncé mercredi de nouvelles liaisons sans escale pour Hawaii cet hiver, au départ de Montréal, Toronto et de Calgary.

Ainsi, un nouveau service sans escale Montréal-Honolulu sera mis en place dès le 12 décembre 2021. Les voyageurs pourront aussi faire Toronto-Maui et Calgary-Honolulu sans escale à compter du 18 décembre.

«Nous constatons une forte demande pour les destinations soleil cet hiver, les Canadiens et les vacanciers du monde entier ayant hâte de voyager. Nous en sommes à finaliser notre horaire qui renforcera le leadership d'Air Canada dans les voyages d'agrément cet hiver», a déclaré Mark Galardo, premier vice-président Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires d'Air Canada.

Ces nouvelles liaisons s'ajoutent à celles déjà en place à Hawaii entre Toronto et Honolulu, entre Calgary et Maui, ainsi que de Vancouver vers Honolulu, Maui et Kona, qui reprendront leurs services dès le 17 décembre au départ de Toronto et de Calgary et dès le mois de septembre depuis Vancouver.

«Il est donc plus facile que jamais pour tous les Canadiens de découvrir les îles Hawaii», a ajouté M. Galardo.

Les nouvelles dessertes vers Hawaii pour l’hiver prochain sont d’ores et déjà offertes à la vente.

«La nouvelle politique de remboursement d'Air Canada s'applique à tous les billets achetés», a précisé la compagnie.

Cette dernière peut offrir un remboursement, un bon de voyage ou la valeur équivalente en points Aéroplan, auxquels s'ajoute une bonification de 65 % si Air Canada devait annuler un vol ou en modifier l'horaire de plus de trois heures.

