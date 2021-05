Un ami m’a envoyé un sketch hilarant qu’il a vu sur YouTube, cette semaine.

Un jeune garçon qui a échoué à son examen de maths va voir son enseignante.

Celle-ci lui explique pourquoi il n’a pas eu une bonne note.

LA DICTATURE DES MATHS

« Tu vois, Danny, à la première question, combien font 2 + 2, tu as répondu : 22. Or, la bonne réponse est 4.

— Non, c’est 22, dit le garçon.

— Non, c’est 4, répond l’enseignante. On additionne les deux chiffres, on ne les place pas un à côté de l’autre. Regarde... Si je prends deux crayons dans ma main, et que j’en ajoute deux autres, combien j’ai de crayons ?

— 22, dit le garçon.

— Mais non, j’en ai quatre ! Compte : 1-2-3-4... »

Le garçon pogne les nerfs, jette les crayons de la prof par terre et sort de la classe en courant.

Le lendemain, l’enseignante accueille un couple de parents dans sa classe.

« Bonjour, nous sommes les parents de Danny. Que s’est-il passé, au juste, hier ?

— J’ai demandé à Danny combien 2 et 2 faisaient, et il m’a répondu 22. »

Les parents regardent la prof sans comprendre. « Et... ?

— Et la réponse n’est pas 22, mais 4.

— Selon qui ?

— Mais... Selon les lois des mathématiques !

— Êtes-vous en train de dire que notre fils est stupide ?

— Bien sûr que non, dit l’enseignante.

— Qui êtes-vous pour dire que votre réponse est la bonne réponse et que notre fils a tout faux ? Vous croyez-vous dans l’Allemagne nazie ? Notre fils est un libre-penseur, vous saurez ! Nous allons parler au directeur et nous vous ferons renvoyer ! »

C’EST MON OPINION !

Tout est là.

Les anti-vaccins. Les complotistes. Ceux qui ne « croient pas à la science ».

Comme si 2 + 2 = 4 était une question de « croyance » !

Comme s’il y avait plusieurs réponses possibles à cette question ! Et que toutes les réponses s’équivalaient !

Comme si la science était une question d’opinions !

Comme si on pouvait avoir une « opinion » sur les lois de la gravité !

Qu’est-ce que tu veux que ça me foute que tu ne « croies pas » à la gravité ? Que tu ne « croies pas » à la pandémie ou à la dangerosité du virus ?

Penses-tu que ça va changer quoi que ce soit à la réalité ?

Comme le disait l’ancien sénateur démocrate et sociologue Daniel Patrick Moynihan : « Tu as droit à tes opinions. Mais tu n’as pas droit à tes propres faits. »

Ou comme l’écrivait le planificateur financier et chroniqueur Fabien Major sur son compte Twitter : « J’entends des trucs du genre “j’ai droit à mon opinion” ou “on ne pense pas pareil”... C’est excellent pour débattre des élections à Mtl ou du port des chaussettes dans des sandales. On n’a rien à “penser” ou croire d’une pandémie. Covid-19 est là même si tu n’en veux pas. »

À BAS LA HIÉRARCHIE !

C’est le concept d’égalité poussé à son point le plus absurde.

Il n’y a plus de hiérarchie, plus d’autorité morale ou intellectuelle. Tout s’équivaut.

Et ceux qui osent prétendre le contraire sont des fascistes, des dictateurs, des ennemis de la « libaaaaaarté ».

Quelle époque formidable, non ?