COVID-19: des symptômes neurologiques dans 82 % des cas

Une étude menée à travers le monde de mars à octobre 2020 a démontré que les personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 avaient subi des symptômes neurologiques dans 82 % des cas.

Ce sondage de la Global Consortium Study of Neurologic Dysfunction in COVID-19 et de la European Academy of Neurology Neuro-COVID Registry dont les résultats ont été publiés mardi, a été effectué dans 13 pays auprès de 3744 patients.

Trente-sept pour cent des patients qui ont dit avoir vécu des complications neurologiques ont évoqué des maux de tête et 26 % des pertes de l’odorat ou du goût.

Près de la moitié des répondants (49 %) avaient comme symptômes une encéphalite. Prouvant que les problèmes d’ordre neurologique résultant de la COVID-19 sont souvent ceux qui sont le plus associés aux décès en hôpital, 17 % des patients ont dû être placés dans le coma et 6 % ont subi un accident vasculaire cérébral.

La majorité des personnes hospitalisées qui ont participé à l’étude étaient des hommes (57 %) et l’âge moyen des répondants était d’environ 60 ans.