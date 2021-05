Des photos qui inspirent la générosité

Le projet d'une photographe du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a décidé de mettre en lumière le visage des usagers de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, a touché profondément une entreprise de Saguenay.

En effet, sur l'un des clichés, on aperçoit un sans-abri portant fièrement une casquette à l'effigie de l'entreprise Constructions Méthodex, ce qui a interpellé l'entrepreneur en construction.

«Quand on a vu M. Mario avec notre casquette, ça nous a touchés» a affirmé le propriétaire de Construction Méthodex, Louis Sénéchal.

«En voyant la photo de M. Mario et notre casquette, ça nous a vraiment plus interpellés, on s'est dit "wow, on pourrait s'impliquer"», a ajouté la fille du propriétaire, Elizabeth Desbiens, qui est également employée de l'entreprise.

C'est en voyant la photo, lors du bulletin de nouvelles régional de TVA il y a deux semaines, que l'entreprise a voulu faire une différence.

«On voulait vraiment le retrouver, puis entendre son histoire», a soutenu Mme Desbiens.

Après de nombreuses démarches, l'entrepreneur et sa fille ont rencontré M. Mario mardi à la Maison d'accueil pour sans-abri.

L'entreprise en a profité pour lui remettre des vêtements et surtout une toute nouvelle casquette aux couleurs de Constructions Méthodex.

«Sur la photo, il avait une ancienne version de la casquette», a indiqué en rigolant Mme Desbiens.

Ce n'est pas tout. Onze cartes-cadeaux de 50 $ d'épicerie ont également été offertes à l'organisme, qui les distribuera ensuite à des usagers.

«Si chacun peut faire un petit quelque chose de plus. À la fin d'une année, ça fait beaucoup d'actions», a affirmé M. Sénéchal.

Il lance un défi à tous les entrepreneurs

Le propriétaire de l'entreprise a invité les autres entrepreneurs du Saguenay à l'imiter en posant un geste pour aider une personne dans le besoin.

«Je lance le défi à tous les entrepreneurs du Saguenay, parce que la construction va quand même assez bien», a-t-il déclaré.

Celle qui a immortalisé le portrait de ces sans-abri, la photographe Roxanne Tremblay, est émue de constater que ses photos donnent lieu à de tels gestes de générosité.

«J'ai même une amie coiffeuse, qui va aller les coiffer. Il y a plein de gens qui vont aller offrir leurs services. On n'a peut-être pas changé leur monde au complet, mais peut-être qu'on a amené une petite joie, un petit bonheur, un petit sourire», s'est-elle réjouie.