Le meilleur pâtissier du Québec: une compétition culinaire sucrée pour Marie-Eve Janvier et Joël Legendre

Vos gâteaux, tartes et biscuits volent la vedette dans vos soupers? Vous êtes peut-être la personne parfaite pour participer à la nouvelle compétition culinaire Le meilleur pâtissier du Québec, qu’animeront bientôt ensemble Marie-Eve Janvier et Joël Legendre.

La formule du Meilleur pâtissier... rappelle celle des Chefs! : une dizaine de pâtissiers amateurs commenceront la saison aux fourneaux, et un quittera l’aventure chaque semaine au terme de défis gastronomiques et esthétiques à surmonter (trois par épisode).

Deux juges, passés maîtres dans l’industrie sucrée, évalueront les œuvres, décideront qui part ou reste et conseilleront nos cuistots. L’émission sera réalisée par Frederic Gieling (Big Brother Célébrités, Frontière, Fin de mois, etc).

Succès mondial

Le meilleur pâtissier du Québec est l’adaptation du format britannique «The Great British Bake Off», qui obtient un succès à faire saliver à l’échelle internationale : 37 pays ont leur version du concept, qui s’est mérité de nombreux prix partout dans le monde, notamment aux BAFTA TV Awards. En Angleterre, le jeu en est à sa 11e saison.

«Il y a un aspect très téléréalité, a noté Joël Legendre. Contrairement à d’autres compétitions culinaires, on va dresser des portraits des différents candidats. On va aller les rencontrer chez eux, à leur travail, on va apprendre à les connaître. On va s’attacher à eux.»

PHOTO COURTOISIE, Julie Perreault

Conformément au canevas original de The Great British Bake Off, l’environnement du Meilleur pâtissier... prendra place sous un immense chapiteau extérieur, à l’image d’un mariage. Une façon de faciliter les tournages en respectant aisément les mesures sanitaires.

«Il y a un côté champêtre et festif, là-dedans. Nous, on sera là pour modérer les émotions des participants. Notre côté réconfortant va ressortir», a illustré Marie-Eve Janvier.

Duo complice

Joël et Marie-Eve étaient ravis d’accorder une première entrevue en tandem, mardi matin. Dent sucrée autoproclamée, qui expédie rapidement le plat principal pour présenter trois desserts à ses convives quand elle reçoit, Marie-Eve avait toujours rêvé de travailler avec le comédien et animateur des Enfanforme et Iniminimagimo de son enfance, et celui-ci lui rend bien son admiration.

«Joël et moi avons les mêmes valeurs. C’est une émission humaine, avec du vrai monde. On jase des vraies affaires, sans se prendre la tête, avec des gens passionnés, dans toutes les régions du Québec. Pour moi, c’est comme la suite logique de L’amour est dans le pré», a expliqué la nouvelle maman d’une deuxième fillette née le 20 avril, qui entrecoupera sa pause famille pour les enregistrements du Meilleur pâtissier..., dès cet été.

«J’accueille ça avec tellement de gratitude, de travailler avec Marie-Eve! Je sais que ça va être facile et amusant, qu’on va rire sur le plateau. Surtout avec l’année qu’on vient de vivre, on a envie de s’éclater et d’être en contact avec des gens désireux d’exposer leur passion», a renchéri Joël Legendre.

Joël de retour

La date et la plateforme de diffusion (chaîne du Groupe TVA ou Club illico) du rendez-vous gourmand – une production Trinome & filles et Québecor Contenu – seront annoncées plus tard, de même que l’identité des juges.

Il s’agira d’un retour pour Joël Legendre dans le giron de Groupe TVA et ses tentacules, 11 ans après son départ d’Occupation double, en 2010, qu’il avait animé pendant quatre ans.

On peut s’inscrire dès maintenant pour être candidat(e) au Meilleur pâtissier du Québec. Il faut avoir 16 ans et plus et, bien sûr, aimer cuisiner des pâtisseries. On consulte lemeilleurpatissier.ca pour les détails.