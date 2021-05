Le NPD demande à Ottawa de suspendre les ventes d’armes à Israël

Le chef néodémocrate Jagmeet Singh demande à Justin Trudeau de considérer la suspension des ventes d’armes vers Israël afin d’appliquer une «pression» sur le pays pour qu’il s’engage à une sortie de crise pacifique.

«Le Canada peut jouer un plus grand rôle, et Justin Trudeau spécifiquement peut jouer un plus grand rôle» dans cet interminable conflit qui connaît depuis lundi une recrudescence importante, selon Jagmeet Singh, en point de presse mercredi.

À cette fin, le chef néodémocrate estime que le Canada doit «s’assurer que l’on ne vende pas d’armes à Israël», comme ce devrait être le cas pour les pays qui se servent d’armes dans les conflits «qui enfreignent la loi internationale ou qui violent les droits humains».

Selon un décompte de l’AFP, le conflit a fait au moins 63 morts des deux côtés en trois jours, et les risques d’une «guerre à grande échelle» semblent chaque jour plus réels.

«C’est très épeurant», a décrit M. Singh, qui décrit les images provenant de la région comme «choquantes et horribles». «Nous devons mettre de la pression sur Israël pour qu’il s’engage à une résolution pacifique».

M. Singh rappelle que le parti proposait la même chose pour la vente d’arme à l’Arabie Saoudite en raison de son piètre bilan en regard aux droits humains et de son implication dans le conflit qui fait rage au Yémen, source d’une des plus graves crises humanitaires de mémoire récente.

Lors du congrès du NPD le mois dernier, les membres du parti avaient demandé d’adopter une position et un langage plus durs à l’endroit d’Israël. La suspension de la vente d’armes au pays faisait notamment partie des discussions.

Pour l’instant, Ottawa, par la voix du ministre des Affaires étrangères Marc Garneau, a condamné le conflit et indiqué sa préférence pour une résolution pacifique, mais ne s’est pas toujours pas prononcé sur la vente d’armes à Israël.

Selon les données officielles de l’année 2019, le Canada a exporté pour près de 14 millions $ en armes vers Israël. Il s’agit du 18ième pays dans la liste des plus grands acquéreurs de produits militaires canadiens, le 1er étant l’Arabie Saoudite, avec plus de 2,8 milliards $ en achats.