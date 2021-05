Le réseau 5G de Vidéotron lancé à Québec

Après un premier déploiement à Montréal, le réseau 5G de Vidéotron a officiellement été lancé à Québec mercredi.

Les abonnés de Vidéotron peuvent désormais se connecter au réseau de nouvelle génération dans la capitale, «à l'intérieur d'un quadrilatère bordé par la Colline Parlementaire au sud-est, le secteur de Lebourgneuf au nord et l'autoroute Henri-IV à l'ouest», a expliqué la filiale de Québecor.

Le réseau sera cependant étendu progressivement dans les prochains mois.

«Le déploiement de notre réseau 5G hors métropole marque une étape importante pour Vidéotron. Je suis très fier que notre réseau soit offert dans la ville de Québec et que nous puissions vivre ensemble cette révolution technologique dont on commence à peine à mesurer le potentiel», s'est réjoui le président et chef de la direction de Vidéotron, Jean-François Pruneau.

D'autres villes du Québec seront à leur tour, prochainement, intégrées au réseau 5G de Vidéotron dans les mois et années à venir.

Technologie dernier cri dans les télécommunications, la 5G permet de fournir du service à un nombre toujours croissant d'appareils mobiles, tout en offrant un taux de latence très faible et un débit de données bien plus rapide que le réseau 4G actuel.

