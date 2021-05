L'ouverture de La Ronde est « une claque en pleine face » pour les propriétaires de bars

La Nouvelle Association des Bars du Québec s'insurge contre la réouverture des restaurants à La Ronde et presse le gouvernement d’annoncer des mesures pour les restaurateurs et tenanciers de bars ailleurs au Québec.

« Il va y avoir un service de restauration dès le 22 mai à La Ronde et nous, l’autre bord du pont, on ne peut pas ouvrir les terrasses avec les mêmes protocoles qu’on a mis en place l’année dernière », déplore le président de l’association, Pierre Thibault.

Le regroupement est d'ailleurs déçu du manque d’information de la part du gouvernement à ce sujet et en a marre d'attendre les consignes de réouverture.

« On n’est plus capable de suivre la Direction de la santé publique et son chef d’orchestre Arruda », insiste-t-il.