NFL: un match Cowboys-Buccaneers pour commencer

Comme le veut la tradition depuis plusieurs années dans la NFL, les champions en titre du Super Bowl auront le privilège de disputer le match inaugural de la saison et cette année, les Buccaneers de Tampa Bay accueilleront les Cowboys de Dallas au Raymond James Stadium le jeudi 9 septembre en soirée.

Le circuit Goodell a prévu dévoiler son calendrier complet 2021 mercredi soir, mais ses équipes ont pu préciser les détails concernant les matchs de la semaine 1 en matinée. Ainsi, la bande de Tom Brady et Rob Gronkowski amorcera la défense de son titre à l’occasion d’un duel contre le quart Dak Prescott, qui effectuera un retour au jeu après avoir subi une blessure sérieuse à la cheville l’an passé.

En carrière, Brady a remporté ses cinq affrontements face à Dallas.

Ailleurs dans la NFL, la première semaine d’activités proposera notamment un affrontement entre les Packers de Green Bay et les Saints de La Nouvelle-Orléans. Le lundi soir, il y aura un choc entre les Raiders de Las Vegas et les Ravens de Baltimore. La veille, l’Association américaine offrira quelques matchs suscitant l’attention, incluant la visite des Steelers de Pittsburgh chez les Bills de Buffalo ainsi que les retrouvailles entre les Browns de Cleveland et les Chiefs de Kansas City.

Le nouveau pivot des Panthers de la Caroline, Sam Darnold, retrouvera pour sa part son ancienne équipe, les Jets de New York, tandis que les débuts de Trevor Lawrence chez les Jaguars de Jacksonville se feront contre les Texans de Houston, à moins d’un imprévu du côté du premier choix au plus récent repêchage.