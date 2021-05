Première en Italie: une femme à la tête des services secrets

Le Premier ministre italien Mario Draghi a nommé mercredi à la tête des services secrets une diplomate de carrière, Elisabetta Belloni, première femme à occuper ce poste sensible.

Mario Draghi a choisi l'ambassadrice Elisabetta Belloni pour diriger le Département des informations pour la Sécurité (DIS), un poste où elle succédera au préfet Gennaro Vecchione, ont annoncé ses services dans un communiqué.

Le DIS, qui dépend directement de la présidence du Conseil, a notamment pour mission de superviser les activités de l'Agence d'information et de sécurité extérieure (AISE), compétente à l'étranger, et de l'Agence d'information et de sécurité extérieure (AISI), compétente sur le territoire national et chargé notamment du contre-espionnage.

Elisabetta Belloni a occupé au cours de sa carrière de nombreux postes prestigieux au sein du ministère des Affaires étrangères.

Le grand public italien a appris à connaître son nom au milieu des années 2000, entre 2004 et 2008, quand elle dirigeait l'Unité de crise du ministère, en charge des opérations concernant les Italiens retenus en otage, blessés ou tués à l'étranger, dans des attentats ou catastrophes naturelles.

Elle a été ainsi confrontée à des affaires très médiatisées, comme les négociations pour la libération du journaliste Daniele Mastrogiacomo, du grand quotidien La Repubblica, enlevé en 2007 en Afghanistan.

Elle a également coordonné les premières recherches d'Italiens disparus lors du tsunami en Thaïlande de décembre 2004.

Née le 1er septembre 1958 à Rome, Elisabetta Belloni est diplômée de l'Université Luiss de Rome, un établissement prestigieux de la confédération du patronat Confindustria.

Elle entre au ministère des Affaires étrangères en 1985, fait un passage à la représentation italienne auprès des organisations internationales à Vienne puis à l'ambassade italienne à Bratislava.

Elle a occupé divers postes au sein du ministère des Affaires étrangères, avant d'être nommée en 2016 secrétaire générale de ce ministère, plus haut poste réservé à un diplomate de carrière. Elle avait déjà été à l'époque la première femme nommée à ce poste, comme elle le fut lors de sa nomination à la tête de l'Unité de crise.

En 2018, son nom avait fait partie de ceux évoqués par la presse italienne pour diriger un éventuel gouvernement de technocrates alors que les partis politiques ne réussissaient pas à se mettre d'accord à l'issue des législatives.