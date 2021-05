Une adolescente de 16 ans portée disparue à Longueuil

Le service de police de Longueuil (SPAL) demande l’aide de la population pour retrouver une adolescente de 16 ans, portée disparue depuis lundi à Longueuil.

Melody Ndongo Lumisa a été vue pour la dernière fois le 10 mai vers 19 h à son domicile, situé dans l’arrondissement de Saint-Hubert, et n’a pas donné de nouvelles depuis.

L’adolescente mesure 1 m 60 (5 pi 2 po) et pèse 60 kg (132 lb). Elle a les cheveux et les yeux bruns et parle français.

Au moment de sa disparition, elle portait un chandail de laine rosé, un pantalon kaki et des souliers Nike bleu et blanc.