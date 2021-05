Défi STM: une course pour la bonne cause

La Société de transport de Montréal (STM) a annoncé mercredi le lancement de la première édition du Défi STM, une course «réinventée» qui consiste à parcourir la longueur du métro de Montréal durant un mois.

L’évènement prévu du 1er au 30 juin propose au public de courir ou marcher en ville, en intégrant dans les déplacements l’utilisation des moyens de transport public.

Ainsi, les participants auront à parcourir 66 km le mois prochain, ce qui représente 2 km par jour, a indiqué la STM dans un communiqué.

«Qu’il s’agisse de sauter dans un bus en raison d’une averse imprévue lors d’une promenade, ou de revenir en métro après un trajet de course éreintant, les façons d’inclure l’utilisation des services de la STM sont multiples et font partie intégrante des conditions de réussite du défi», a ajouté le transporteur public.

Pour chaque participation, un don de 5 $ sera remis aux quatre organismes soutenus par la STM. Il s’agit de Centraide, la Croix-Rouge, Partenaire Santé Québec et le Réchaud-Bus.

Les inscriptions à 30 et 50 $ donnent droit à des items aux couleurs de la STM, dont une bande élastique et un chandail de course.