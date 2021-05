Du Breton fermé pour 10 jours: la Santé publique se défend d’avoir trop attendu

La Santé publique du Bas-Saint-Laurent se défend d’avoir trop attendu avant de réclamer la fermeture de l’entreprise Viandes Du Breton, où une centaine d’employés et «plusieurs membres de leurs familles» sont atteints de la Covid-19.

Du Breton a annoncé la fermeture de son usine de Rivière-du-Loup mercredi en soirée. L’arrêt de production est prévu pour une période de 10 jours. Selon la Santé publique, 104 employés sont actuellement porteurs du virus et plusieurs membres des familles l’auraient aussi contracté, sans qu’on ait le chiffre exact.

Jeudi midi, le directeur de Santé publique du Bas-Saint-Laurent a confirmé que son bureau avait convoqué l’entreprise jeudi matin pour ordonner la fermeture. «On a eu la coopération de l’entreprise avant», a souligné le Dr Sylvain Leduc.

Toutefois, le syndicat des travailleurs réclamait une telle mesure depuis le début de la semaine. A-t-on trop tardé? Pas selon le directeur régional.

«Dès le début de la semaine, l’entreprise fonctionnait au quart de ses activités et ça permettait une distanciation et de diminuer aussi la transmission dans certains milieux fermés. C’était des conditions qui nous permettaient de finaliser notre évaluation», explique le Dr Leduc.

Tous les travailleurs en isolement

Force est d’admettre que cette évaluation aura toutefois démontré certaines lacunes restantes puisque la fermeture a été réclamée. C’est une visite de la CNESSST, menée mercredi, qui aura confirmé la décision.

«Toutes ces évaluations nous ont menés à la conclusion qu’une fermeture était nécessaire», soulève le Dr Leduc, précisant que le taux de transmission à l’interne était «très élevé».

Les 10 jours de fermeture permettront à la Santé publique d’établir le plan de match pour la reprise des activités. On a appris jeudi que l’ensemble des quelque 500 travailleurs devront se mettre en isolement préventif pour une période de 14 jours, positifs au virus ou non.

«Pour l’instant, cette mesure-là, on travaille aujourd’hui même (jeudi) sur le plan qu’on transmet à l’entreprise. Vous me permettrez de ne pas donner trop de détails, mais le concept c’est ça. On veut s’assurer que les gens aient respecté un 14 jours avant de recommencer le travail», précise le médecin.

Transmission communautaire

Sylvain Leduc tient toutefois à rappeler aux gens de la région que la situation actuelle n’est pas que le fruit de l’éclosion chez Du Breton. La transmission communautaire demeure élevée et le respect des mesures y est inversement proportionnel dans certains secteurs.

«À plusieurs endroits, malgré le fait que nous sommes en mesure d’urgences, plusieurs signalements ont été portés à notre attention pour nous dire que les mesures ne sont pas très bien respectées», déplore le directeur régional de santé publique, réaffirmant sa volonté de demander plus d’intervention de la Sûreté du Québec pour contrôler la situation.

La région du Bas-Saint-Laurent est actuellement sur un pied d’égalité avec sa voisine de Chaudière-Appalaches pour le titre de région la plus touchée par habitant. «La situation est préoccupante. [...] C’est un palmarès qu’on aimerait pouvoir changer», a insisté le Dr Leduc.