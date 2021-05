Greyhound met fin à ses liaisons intérieures au Canada

Le transporteur de passagers Greyhound annonce qu’il met fin définitivement à ses liaisons intérieures restantes au Canada, soit au Québec et en Ontario, «en raison du déclin soutenu de l'achalandage» dans ces provinces.

Les services de la maison mère américaine Greyhound Lines entre des villes des États-Unis et du Canada, dont les liaisons entre Montréal et Boston et New York, ne sont toutefois pas affectés par cette décision.

Détails suivront...

