Les Méchants Raisins replongent avec un immense plaisir dans l’une de leurs régions préférées : les Côtes du Rhône.

Mâcher ou ne pas mâcher son vin? Telle est l'une des questions qui taraudent les Méchants raisins cette semaine. Et quoi de mieux pour nourrir la conversation qu'un vin de macération pelliculaire? Qui dit blanc, qui dit orange? Il n'en fallait pas plus pour rallumer la controverse. Aussi au menu: des recommandations, des dégustations à l'aveugle et un voyage virtuel, en mots et en saveurs, dans la vallée du Rhône !

S’étendant sur 250 km du Nord au Sud, les vins des Côtes du Rhône sont le socle de la pyramide des vins de cette région traversée par le Rhône, fleuve aux berges et aux collines légendaires. En tout, ce sont 23 cépages et 171 communes et terroirs riches et variés qui, sous un même soleil, offrent un formidable terrain de découverte où néophytes comme experts se sentent libres de partir à la recherche de leurs grands vins.

E. Guigal Côtes-du-Rhône



20,60$ - 13,5% - 2,7 g/L

Code SAQ : 259721

Réserve de Bonpas Côtes-du-Rhône



13,95 $ - 14% - 2,5 g/L

Code SAQ: 12383352

Gabriel Meffre Côtes Du Rhône Villages Laurus 2016



21,55$ - 4,5% - 3,1 g/L

Code SAQ: 14011798