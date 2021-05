Loi 21 sur la laïcité: Legault décoche une flèche au chanteur Émile Bilodeau

François Legault décoche une flèche au chanteur Émile Bilodeau, en raison de son opposition à la Loi sur la laïcité.

• À lire aussi: Réforme de la loi 101: Québec contingentera les cégeps anglophones

L’auteur-compositeur-interprète était de passage plus tôt aujourd’hui au Palais des congrès pour divertir les Québécois qui se font vacciner. Émile Bilodeau a poussé la chansonnette près de la file d’attente de la clinique de vaccination sans rendez-vous mise sur pied par le CIUSSS du Centre Sud de l’Île de Montréal pour inciter les jeunes de 25 ans et plus à se faire inoculer.

Joël Lemay / Agence QMI

Le premier ministre, qui était en conférence de presse jeudi matin pour présenter les détails de son projet de réforme de la Loi 101, a notamment été interrogé sur les façons de le vendre aux jeunes.

«Est-ce que vous pensez faire entre autres comme ce matin pour les vaccins, faire appel à Émile Bilodeau pour leur parler de votre réforme, comment voulez-vous les charmer?», a lancé un journaliste.

«Peut-être prendre quelqu’un qui appuie la loi 21 (sur la laïcité) pour commencer», a répondu François Legault, sourire en coin. «Non sérieusement», a-t-il enchaîné, avant de préciser sa vision pour convaincre les jeunes de protéger la langue française.

Rappelons que l’artiste Émile Bilodeau avait suscité beaucoup de réactions l’an dernier pour avoir arboré un macaron anti-loi 21 lors du spectacle de la Fête nationale.