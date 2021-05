L'Ontario franchit le cap des 500 000 cas de COVID-19

Avec 2759 nouveaux cas de COVID rapportés jeudi, l’Ontario a dépassé le cap symbolique des 500 000 contaminations depuis le début de la pandémie.

Les autorités de la province la plus populeuse au pays font état de 502 171 personnes déclarées positives à la COVID, dont les 2759 nouveaux cas, et 8405 décès. De ce nombre, la région de Toronto en compte 774, celle de Peel, 602, celle de York, 258, celle de Durham, 147, et celle de Hamilton, 133.

Par ailleurs, le premier ministre Doug Ford doit faire le point jeudi sur les mesures mises en place pour limiter la propagation du coronavirus.

À la mi-avril, la province a fermé ses frontières avec le Québec et le Manitoba, et a annoncé des mesures plus fortes pour faire face à la montée des cas de COVID-19.

Au Québec, 781 nouveaux cas et cinq décès ont été rapportés portant le total à 360 982 personnes infectées et 11 017 morts depuis le début de la pandémie. Mercredi, la province recensait 745 infections et 11 décès.

