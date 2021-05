Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 14 mai:

«On voulait tout casser»

Sachant ses mois comptés, un quinquagénaire malade décide de partir faire le tour du monde seul, en voilier. Mais avant, il veut revoir ses vieux amis aux rêves perdus, qui finissent par apprendre la triste vérité. Un long métrage français mettant en vedette Kad Merad.

Vendredi, 13 h, TVA.

«Rénos pour famille d’exception»

Un entraîneur de football bénévole s’investissant pleinement dans sa mission d’aider les jeunes de sa communauté mérite un cadeau hors de l’ordinaire comme la métamorphose de sa maison. L’animatrice Cheryl Hickey se tourne donc vers la designer Samantha Pynn et l’entrepreneur Sebastian Clovis.

Vendredi, 19 h, CASA.

«Thor: Ragnarok»

Pas de répit pour le superhéros Thor aux muscles gonflés de Chris Hemsworth. Dans ce film, le justicier doit à tout prix neutraliser Hela, la déesse de la mort, prête à pulvériser le royaume d’Asgard. Son plan: livrer combat avec ses précieux alliés Loki, Hulk et Valkyrie.

Vendredi, 20 h, Z.

«Scoppa et moi», partie 2

Grâce à leur relation privilégiée avec Andrew Scoppa, alors chef intérimaire de la mafia montréalaise, les journalistes Félix Séguin et Éric Thibault ont appris beaucoup de choses sur un univers clandestin et des crimes non résolus. Dernière partie du documentaire du Bureau d’enquête.

Vendredi, 21 h, LCN.

«Dans la télé de...»

Comédienne depuis qu’elle est toute petite, Catherine Brunet a aussi vécu de fortes émotions devant le petit écran. En entrevue avec Catherine Trudeau, elle se remémore les retrouvailles des émissions animées par Claire Lamarche et l’élection de Pauline Marois à la tête du Québec.

Vendredi, 21 h 30, ARTV.

«Succession»

Début de la seconde saison de l’encensée série dramatique de la chaîne HBO, une oeuvre articulée autour de la puissante famille médiatique et de divertissement Roy. Alors que Kendall souhaite faire la paix avec son père, Logan reçoit un précieux conseil de son banquier.

Vendredi, 22 h, Canal D.

«Il faut sauver le soldat Ryan»

Primé de cinq Oscars, ce poignant drame de guerre réalisé par Steven Spielberg suit des soldats américains – menés par le capitaine Miller (Tom Hanks) – en mission derrière les lignes ennemies, en France, afin de retrouver un parachutiste de leur armée. L’homme a perdu ses trois frères.

Vendredi, 23 h 30, Télé-Québec.