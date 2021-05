Une victoire qui soulage chez le CF Montréal

Le CF Montréal connaît un bon début de saison avec une seule défaite en cinq rencontres. Mais la victoire de 2à 0, mercredi soir, contre l’Inter Miami CF a créé un certain soulagement.

«La victoire fait énormément de bien parce que ça faisait longtemps qu’on n’avait pas marqué de but», a souligné le cocapitaine Samuel Piette en vidéoconférence, jeudi.

«On s’était par contre créé des occasions qu’on n’avait pas réussi à mettre. Les chances étaient là, c’était simplement le dernier geste.»

Il faut dire qu’avant que Bjorn Johnsen ne marque à la 14e minute, l’équipe avait été blanchie pendant 242 minutes.

«Ça fait du bien de marquer parce que ça enlève une certaine lourdeur sur les épaules des joueurs défensifs qui préservent le jeu blanc», a convenu Piette.

Rassurant

On l’a mentionné, l’équipe avait été blanchie de deux matchs consécutifs et n’avait pas goûté à la victoire depuis la première rencontre de la saison.

On peut donc dire que ce gain remporté dans l’adversité, si l’on tient compte de la foule et du délai de pluie de plus de deux heures, fait grand bien avant l’affrontement contre Atlanta, samedi.

«Je dirais que c’est une victoire rassurante. On peut marquer, on se crée des occasions et de pouvoir marquer, ça nous fait du bien», a assuré Clément Bayiha.

«Ce qui a fait la différence mercredi, c’est le jeu collectif. Nous étions tous sur la même longueur d’onde», a ajouté Piette en notant que l’esprit de corps est important.

«Le fait que l’on n’ait pas de grosse vedette ne fait pas de nous une mauvaise équipe. C’est même une force sur le plan collectif. On a été dominants à chaque match.»

Profondeur

La beauté dans cette victoire, c’est que l’équipe se retrouvait au milieu d’une séquence de trois matchs en huit jours et qu’il y avait donc une bonne rotation avec quatre changements à la formation.

L’équipe jouait notamment sans Zachary Brault-Guillard, Mason Toye, Victor Wanyama, Clément Diop et Luis Binks. Et ça n’a pas paru.

«On a beaucoup de profondeur, ce n’est un secret pour personne», a rappelé Piette.

«On a fait beaucoup de rotation et on a vu que le niveau n’a pas baissé. Les substitutions peuvent être hasardeuses, mais ce n’est pas le cas cette saison. Celles-ci se font sans que le niveau baisse.»

Et cette rotation, en plus de créer une saine compétition à l’interne, permet à tout le monde de convoiter des minutes.

«Tout le monde est content que le "coach" [Wilfried Nancy] fasse une rotation, tout le monde sait qu’il peut avoir des minutes dans la saison. C’est bon pour la confiance», a noté Clément Bayiha qui effectuait un second départ d’affilée.

Caractère

«On a vraiment montré du caractère, a poursuivi le jeune défenseur. En première mi-temps on a pu jouer et en deuxième, ils sont allés vers l’avant.

«Avec les joueurs qui sont rentrés et qui nous ont fait du bien, on a retrouvé du rythme et on a vu qu’on pouvait travailler tous ensemble.»

Il va falloir commencer à prendre cette équipe au sérieux. Samuel Piette a dit comprendre les réserves en début de saison.

«Je pense que l’équipe est meilleure que ce que les gens pensent. Mais j’ai déjà dit que je comprenais les doutes des journalistes et des analystes parce que c’est dur d’évaluer une équipe pleine de nouveaux joueurs.»

Lien

On a pu constater toute l’importance de Djordje Mihailovic quand celui-ci a quitté la rencontre à la suite d’une blessure peu après ma demi-heure de jeu, mercredi.

Piette a vanté les qualités de son coéquipier qui est devenu le lien entre la défense et l’attaque.

«Djordje a cette position et dans ce rôle, lorsqu’on est capables de sortir de l’arrière et de se projeter vers l’avant, il est capable de remplir son rôle à la perfection.»

«Il aime avoir la balle et se projeter vers l’avant. Quand on affronte une équipe qui presse, ça lui libère des espaces, surtout qu’il n’a pas peur de tenter la dernière passe.»