Attention à Bryce Harper!

Malgré son faible total de points produits depuis le début de la saison, n’allez pas croire que les Blue Jays de Toronto n’auront pas à l’oeil Bryce Harper durant la présente série de trois matchs face aux Phillies de Philadelphie, qui se poursuit jusqu’à dimanche, à Dunedin, en Floride.

Le site web du baseball majeur a admirablement bien expliqué, cette semaine, pourquoi Harper n’avait pas poussé davantage de coéquipiers au marbre dans les premières semaines de la campagne: il n’en a tout simplement pas eu l’occasion.

Avant le match de vendredi soir, Harper comptait ainsi seulement 11 points produits à sa fiche et ce, malgré une moyenne au bâton de ,306 et sept circuits. Or, depuis le début de la saison, son taux d’apparitions au bâton avec des coureurs en position de marquer a été de 14,2%.

Dans un certain sens, la colonne des points produits est aussi une statistique d’équipe et à ce niveau, les Phillies n’ont pas particulièrement bien fait avec une moyenne de 4,03 points marqués par match. À titre comparatif, celle des Jays se situe à 4,92.

Balle rapide au visage

En réalité, Harper connaît un très bon début de saison, bien qu’il ait raté quelques matchs au début du mois de mai, conséquence d’une balle rapide à 97 milles à l’heure reçue en plein visage lors d’un match disputé le 28 avril.

«Il y avait un ange de mon bord ce soir-là, a récemment commenté Harper, sur le site web du baseball, en revenant sur les événements. C’était un peu émotif pour moi parce que j’ai alors pensé à mes enfants et à ma femme. Je crois que le baseball est mis de côté quand un tel événement arrive, n’est-ce pas? Je pensais plutôt aux choses plus importantes comme la famille.»

«Et s’il m’était arrivé quelque chose de grave? a-t-il ajouté. Par la suite, tu vas voir le docteur et tu te calmes un peu.»

Aucune inquiétude

Depuis, Harper a repris la compétition, mais ce n’est certainement pas son faible total de points produits, surtout avec le peu de coureurs en position de marquer devant lui, qui va commencer à l’inquiéter.

Encore dans les derniers jours, la vedette a réussi cinq coups sûrs et deux buts sur balles en trois matchs contre les Nationals de Washington, son ancienne formation. Et il a obtenu un seul point produit, résultat d’un circuit.

Après le premier duel de vendredi, Harper et les Phillies affronteront à nouveau les Blue Jays, samedi et dimanche. Le lanceur Aaron Nola (3-2) devrait d’ailleurs être au monticule pour entamer le match de samedi pour Philadelphie.