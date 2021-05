De plus en plus de jeunes sur les parcours de golf

La saison de golf est bel et bien entamée et le visage des joueurs a quelque peu changé cette année sur les parcours, de plus en plus de jeunes Québécois étant devenus adeptes de ce sport.

«On avait la clientèle qui est déjà établie, mais cette année, je vous dirais que la tranche d’âge entre 22 et 35 ans se joint à nous. Il y a aussi beaucoup de couples qui ont ajouté le golf à leur horaire», a mentionné Marc Viens, directeur du Golf et Académie Longchamp, à Sherbrooke.

Et jamais l’académie de golf n’avait suscité autant d’intérêt depuis ses nombreuses années d’opération, selon le directeur.

«L’engouement chez les jeunes est exceptionnel. L’académie a innové il y a quatre ans avec des cours gratuits pour les jeunes. Cette année les jeunes ont répondu! Comment je vous disais ça, c’est fou!», a-t-il souligné.

«Nous avons eu un petit camp junior cette année et la réponse était énorme. Nous avions à peu près 21 places disponibles et en dedans d’une semaine toutes ces places étaient comblées. Nous avons rajouté une plage horaire similaire pour le matin et tout s’est rempli aussi rapidement. Est-ce que c’est en raison de la COVID? Je ne le sais pas», a ajouté l’instructeur et professionnel, Marc Bussière.

La COVID en partie responsable

La pandémie de COVID-19 aurait joué un rôle dans l’attrait des jeunes pour le golf, a affirmé le gérant de la boutique Liquidagolf Sherbrooke, Jean-Philippe Byrns.

«C’est certain que ça a rapport avec la pandémie. Nous sommes en zone rouge donc malgré le fait que les restaurants soient fermés les gens veulent faire des activités entre eux tout en respectant la distanciation sociale.»

Le golf peut d’ailleurs être un sport abordable pour les débutants, des sacs pouvant se vendre aux alentours de 500$.

Il s’agit également d’une excellente thérapie, ce sport permettant de voir le véritable caractère d’une personne, selon un joueur rencontré au Golf Longchamp.