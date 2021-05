Gatineau: importante opération policière contre un réseau de trafiquants

Cinq présumés trafiquants ont été arrêtés par les policiers de Gatineau, dans le cadre d’une importante opération antidrogue menée le 6 mai dernier.

Trois hommes dans la cinquantaine et deux femmes dans la vingtaine et la trentaine ont ainsi été épinglés au cours de cette opération faisant suite à une enquête de quelques semaines.

Les perquisitions menées dans deux logements, l’un situé à Gatineau et l’autre à Val-des-Monts, ont permis aux policiers de saisir plus de 40 litres de GHB, près de 2750 gr de cannabis illégal, un peu plus de 190 gr de haschisch, 40 gr d'ecstasy, près de 110 gr de cocaïne, plus de 60 gr de crystal meth, 10 833 comprimés de speed, plus de 73 gr de champignons magiques, 325 plants de cannabis et 118 comprimés d'Hydromorph Contin.

Les policiers ont également saisi 14 vapoteuses de THC, des bonbons infusés au cannabis et 29 comprimés d'une substance indéterminée. Du matériel servant à la culture du cannabis et au trafic de stupéfiants ainsi qu’un peu plus de 3000 $ ont aussi été confisqués.

Les cinq individus ont été transportés au poste de police pour y être rencontrés par les enquêteurs avant d'être libérés sous promesse de comparaître. Ils pourraient faire face à des accusations en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants.