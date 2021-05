Joyce Echaquan craignait d'aller à l'hôpital de Joliette

Des proches de Joyce Echaquan ont confié que la mère de famille craignait de se rendre au centre hospitalier de Joliette, au deuxième jour de l’enquête publique qui se tient au palais de justice de Trois-Rivières.

• À lire aussi: Journée émotive pour le début de l'enquête publique Joyce Echaquan

• À lire aussi: Mort de Joyce Echaquan: l'enquête publique s'amorce jeudi

• À lire aussi: Manawan frappée par une autre tragédie

Son frère, Stéphane, a notamment dit que la jeune femme se sentait «dénigrée» et qu’elle avait l’impression de ne pas recevoir les mêmes soins que tout le monde.

Il a ajouté que ça avait été «inhumain» pour lui de voir un membre de sa famille «attaché comme un animal».

M. Echaquan a précisé que sa sœur était déjà morte quand il s’est présenté au centre hospitalier de Joliette le 28 septembre 2020.

Il a indiqué avoir pris des photos des ecchymoses, car il trouvait qu’elle en avait beaucoup partout aux poignets, bras et genoux.

La belle-sœur de Joyce Echaquan, Jemima Dubé, a, elle, indiqué que personne ne voulait l’aider quand elle est arrivée à l’hôpital.

«C’est comme si j’étais invisible», a-t-elle lancé.

Beaucoup de monde pour soutenir la famille

Les proches de Joyce Echaquan peuvent compter sur le support de membres de plusieurs communautés.

«Il y a plein de gens qui ont vécu des pertes dans le système de santé. Cette tragédie va peut-être amener des changements pour bien du monde», a expliqué l’ancienne présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada, Michèle Audette.

«On est rendu à une croisée où notre voix est forte. On a des gens qu’on a jamais entendu avant (...) Les recommandations ne sont pas juste pour la communauté atikamekw. Elles sont pour vous et moi, pour l’ensemble de la société et de systèmes dans lesquels on trouve mal notre place.»

Le personnel du centre hospitalier témoignera la semaine prochaine à l’enquête publique présidée par la coroner Géhane Kamel.