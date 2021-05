Blue Jays: la relève gâche la sortie de Matz

Le lanceur partant des Blue Jays de Toronto Steven Matz a vu son bon départ être complètement bousillé par la relève, vendredi à Dunedin. La formation canadienne s’est finalement inclinée 5 à 1 lors du premier match de leur série contre les Phillies de Philadelphie.

• À lire aussi: Blue Jays: merci aux releveurs!

• À lire aussi: Attention à Bryce Harper!

Après cinq manches de travail, Matz a été retiré du match, lui qui avait retiré neuf frappeurs sur des prises, tout en accordant quatre coups sûrs et trois buts sur balles. Le match était toujours de 0 à 0 à ce moment, mais les Blue Jays ont été les premiers à s’inscrire au tableau.

En sixième manche, Vladimir Guerrero fils a cogné son neuvième coup de circuit de la saison.

Toutefois, la descente aux enfers a commencé quelques instants après. Les releveurs Trent Thornton et Tim Mayza ont accordé des buts sur balles à quatre frappeurs, ce qui a permis à Andrew Knapp de croiser la plaque sans effort. Rhys Hoskins a ensuite frappé un double qui a permis de vider les sentiers. Finalement, Hoskins a lui-même croiser le marbre à la suite d’un double d’Alec Bohm.

C’est finalement Thornton (1-1) qui s’est vu attribuer la défaite. Dans le camp adverse, Connor Brogdon a mérité la victoire, lui qui était venu en relève au partant Vince Velasquez après cinq manches et deux tiers.

La longue balle sauve les Yankees

Trois coups de circuit ont permis aux Yankees de New York de l’emporter au compte de 5 à 4 contre les Orioles, vendredi, à Baltimore.

Fidèle à sa réputation, Aaron Judge a amorcé les choses en étirant les bras dès le premier tour au bâton. À son retour devant le lanceur Dean Kremer, le puissant cogneur a répété le tout en frappant un circuit en solo. C’est la 13e fois de sa carrière que le numéro 99 des Bombardiers du Bronx cogne au moins deux longues balles lors d’un même match.

C’est toutefois Gio Urshela qui a procuré la victoire aux siens. Les Yankees tiraient de l’arrière par deux points en septième manche quand ce dernier a envoyé la balle à l’extérieur des limites du terrain, alors que Miguel Andujar et Kyle Higashioka étaient sur les sentiers.

Malgré le fait qu’il ait accordé les quatre points des Orioles, l’artilleur Corey Kluber a hérité de la victoire. Kluber (3-2) a passé six frappeurs dans la mitaine, mais il a aussi permis sept coups sûrs et deux buts sur balles en six manches sur la butte.

Les Rays l’emportent

À Tampa, Brett Phillips a poussé Brandon Lowe à la plaque en fin de neuvième manche avec un simple pour procurer une victoire de 3 à 2 aux Rays contre les Mets de New York.

Jonathan Villar avait donné les devants aux visiteurs en claquant un circuit de deux points en cinquième manche.

Les Rays ont répliqué en huitième avec un circuit en solo de Mike Zunino et un double productif de Manuel Margot.

Le releveur Pete Fairbanks (1-0) a obtenu la victoire tandis que Miguel Castro (0-1) a encaissé le revers.