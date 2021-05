La police recherche des victimes d’un présumé agresseur sexuel

La police de Montréal recherche des victimes potentielles d’un enseignant à la retraite qui a récemment comparu au palais de justice de Montréal pour des chefs d’accusation d’exploitation sexuelle et de grossière indécence.

Robert Charpentier, 74 ans, a enseigné pendant une trentaine d’années l’anglais et la musique dans une école anglophone de l’Ouest-de-l’Île.

Le suspect est accusé d’avoir agressé sexuellement deux élèves à sa résidence, de même qu’à proximité de l’école et lors d’activités parascolaires. Les événements auraient été commis au cours des années 1980 et 1990.

Les enquêteurs ont des raisons de croire qu’il aurait pu faire d’autres victimes.

M. Charpentier mesure 1,83 m (6 pi) et pèse 75 kg (165 lb). Il a les yeux bruns, les cheveux gris et une calvitie partielle. Il s’exprime en français et anglais.

Toute personne qui aurait été victime de Robert Charpentier est invitée à se rendre à son poste de quartier ou à communiquer directement avec les enquêteurs de la Section des agressions sexuelles au 514 280-8502.

Toute personne ayant des informations peut communiquer, de façon anonyme et confidentielle, avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.