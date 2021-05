L’appel qu’Andrew Mangiapane n’attendait pas

Dans les prochaines semaines, l’attaquant des Flames de Calgary Andrew Mangiapane représentera son pays pour la toute première fois, quelque chose qu’il n’avait jamais cru possible.

Le natif de Toronto sera avec Équipe Canada dans le cadre du Championnat du monde de hockey sur glace. L’événement international s’amorcera le 21 mai en Lettonie.

«Je n’en ai jamais rêvé, a déclaré Mangiapane, au réseau Sportsnet. En fait, j’y ai toujours rêvé, mais c’était tellement surréaliste de recevoir cet appel. C’est super de l’avoir reçu. C’est un honneur et ça m’a rempli de bonheur.»

Jamais considéré

Cet appel, c’est l’assistant directeur général de la formation de l’unifolié Shane Doan qui l’a fait en début de semaine. Mangiapane n’avait jamais vécu quelque chose comme ça, car il n’a jamais été dans les plans du programme canadien, même s’il a réussi deux saisons de plus de 100 points avec les Colts de Barrie dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario.

«Peut-être dans le junior, quand j’ai commencé à amasser des points, a d’ailleurs répondu l’ailier de 25 ans, lorsqu’il a été questionné s’il avait un jour envisagé recevoir une invitation pour un camp d’entraînement national. Quand j’étais plus jeune, je n’avais aucune chance. Voilà pourquoi c’est si surréaliste d’avoir reçu l’invitation. On ne m’a jamais rien demandé. Je n’ai jamais été outre-mer. Je n’ai jamais rien fait pour Équipe Canada. J’ai encore de la difficulté à y croire.»

Avec un ami

En plus de porter la feuille d’érable pour la première fois, Mangiapane le fera avec un très bon ami. En effet, son coéquipier de longue date Dillon Dube sera aussi d’Équipe Canada.

«C’est franchement fantastique, a dit le sixième choix (166e au total) des Flames au repêchage de 2015. Nous avons grandi en jouant le même rôle et en compétitionnant pour atteindre la LNH ensemble. Maintenant, nous allons en Europe et ce sera plaisant. Quand nous avons reçu l’appel, nous nous sommes dit “si tu y vas, j’y vais”. Nous y allons tous les deux et c’est super.»

Les deux joueurs de la formation albertaine viennent de connaître leur meilleure saison dans la Ligue nationale. Mangiapane a amassé 28 points en 53 rencontres, tandis que Dubé a récolté 19 points en 48 parties.